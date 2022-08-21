Смерть дочери Дугина: российские пропагандисты требуют ударов по центрам принятия решений

Российские пропагандисты и политики отреагировали на гибель Дарьи Дугиной (также известной как Дарья Платонова), дочери философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина.
По их мнению, к тому, что произошло, причастны украинские власти.
Так, главная редактор пропагадистского канала RT, агентств Sputnik и "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян после взрыва автомобиля дочери Дугина призвала российское руководство нанести удары по "центрам принятия решений".
"Подорвали дочь Дугина. 30 лет ей было. Нет слов. Впрочем, есть одно. Сколько еще? Центры принятия решений! Центры принятия решений! Центры принятия решений!" – написала Симоньян.
Официальная представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова со своей стороны заявила, что "если версию об украинском следе в убийстве Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то нужно говорить о политике гостерроризма Киева".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной.
"Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какова Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.
Между тем, Следственный комитет РФ сообщил, что убийство Дарьи Дугиной совершено по заказу неизвестных лиц, а руководитель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
Напомним, 20 августа в Московской области взорвался автомобиль, в котором находилась 29-летняя Дарья Дугина – дочь философа Александра Дугина. Она погибла на месте. Дугин после смерти дочери попал в больницу.
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