Смерть дочери Дугина: российские пропагандисты требуют ударов по центрам принятия решений

Российские пропагандисты и политики отреагировали на гибель Дарьи Дугиной (также известной как Дарья Платонова), дочери философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина.

По их мнению, к тому, что произошло, причастны украинские власти.

Так, главная редактор пропагадистского канала RT, агентств Sputnik и "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян после взрыва автомобиля дочери Дугина призвала российское руководство нанести удары по "центрам принятия решений".

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"Подорвали дочь Дугина. 30 лет ей было. Нет слов. Впрочем, есть одно. Сколько еще? Центры принятия решений! Центры принятия решений! Центры принятия решений!" – написала Симоньян.

Официальная представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова со своей стороны заявила, что "если версию об украинском следе в убийстве Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то нужно говорить о политике гостерроризма Киева".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной.

"Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какова Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.

Между тем, Следственный комитет РФ сообщил, что убийство Дарьи Дугиной совершено по заказу неизвестных лиц, а руководитель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Напомним, 20 августа в Московской области взорвался автомобиль, в котором находилась 29-летняя Дарья Дугина – дочь философа Александра Дугина. Она погибла на месте. Дугин после смерти дочери попал в больницу.

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