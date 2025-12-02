Смерть двухлетней девочки в раскаленной машине: жуткие детали (фото)

Погибла Паркер Шолтес / © Facebook

В США обнародовали фотографии, фиксирующие последние минуты жизни двухлетней Паркер Шолтес — девочки, погибшей от жары в перегретом автомобиле в Аризоне. Малышку оставил в машине ее отец, 38-летний Кристофер Шолтес, который в это время находился в доме и смотрел видео для взрослых.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Трагедия произошла в июльский день, когда температура воздуха на улице достигала около +38°C. Паркер была пристегнута в автокресле, установленном лицом вперед на заднем сиденье синего Acura MDX 2023 года выпуска. Авто стояло на подъездной дорожке примерно в семи метрах от входной двери, а не в гараже.

Последние минуты ребенка в раскаленной машине

Согласно подробным отчетам полиции Мараны, отец оставил девочку спать в машине с включенным двигателем и кондиционером. Он заявлял следователям, что не хотел будить дочь, когда они приехали домой, а затем «потерял чувство времени». Полицейская проверка показала, что двигатель автоматически выключился примерно через 20 минут, после чего температура внутри салона начала стремительно расти.

Окно со стороны, где сидел ребенок, выходило на запад и попадало под прямые солнечные лучи. Это привело к резкому нагреву автомобиля. Во время воспроизведения обстоятельств следователи зафиксировали, что поверхность автокресла разогрелась до 149,1°F (более 65°C).

На фото с места происшествия, которые получило издание Daily Mail, видны крошечные отпечатки рук на внутренней стороне заднего бокового стекла именно с той стороны, где было закреплено автокресло Паркер. Следы находились в нескольких сантиметрах от сиденья — следователи считают, что девочка отчаянно пыталась достучаться до кого-то, когда машина превратилась в ловушку.

Отпечатки рук девочки на стекле. Фото: полиция Мараны

На полу под ее ногами лежал iPad в розовом чехле и две маленькие розовые сандалии детского размера.

Паркер оставалась в запертой машине до 16:00, когда с работы домой вернулась ее мать — 37-летняя Эрика, врач-анестезиолог в медицинском центре Banner-University в Тусоне. Именно в эту же больницу вскоре экстренно доставили ее дочь. В 16:58 медики констатировали смерть ребенка.

Две старшие дочери супругов, которые выжили, рассказали детективам о моменте, когда родители поняли, что Паркер нет в доме. По словам одной из девушек, когда Эрика зашла домой, она спросила: «Где ребенок?». В ответ Кристофер повторил этот же вопрос — «Где ребенок!» — и выбежал на улицу.

Девочка также описала, что Паркер выглядела «иначе, чем всегда»: ее кожа была светлее, ноги покрывало черное вещество, а губы были потрескавшиеся и фиолетовые. По ее словам, сестры поняли, что Паркер умерла, когда увидели, как родители плачут.

Эрика вынесла дочь из авто, забежала в дом, вызвала 911 и начала сердечно-легочную реанимацию. Парамедики продолжили реанимационные мероприятия уже в доме и по дороге в больницу, однако спасти ребенка не удалось.

В полицейских документах описано розовое цветастое платье размера 3T, которое носила Паркер в тот день. Оно лежало на кухонном полу возле острова, было мокрым, имело запах мочи и было разрезано парамедиками снизу вверх до уровня груди во время попыток вернуть девочку к жизни.

В отчетах офицеры отметили, что работать на месте происшествия было сложно из-за аномальной жары. Во время сбора доказательств им приходилось периодически возвращаться к машинам с кондиционером, обливаться холодной водой и просить напитки, чтобы избежать теплового удара.

Что рассказал отец

Кристофер Шолтес встретил полицию у дома — в кепке Vans, надетой задом наперед, с кольцом в губе и в шлепанцах. Он утверждал, что был уверен: девочка в какой-то момент вышла из машины и играла с сестрами, а сам он «просто отдыхал».

«Я клялся, что она была дома, играла со своими сестрами, как всегда. Я просто отдыхал и делал леденцы, сейчас принимаю ацетаминофен и ибупрофен от боли в седалищном нерве», — заявил мужчина.

В октябре 2019 года мужчина попал в единоличное ДТП и получил два перелома позвонков. Позже они зажили, он уже не принимал обезболивающие по рецепту, но часто использовал пакеты со льдом — один из них нашли на диване.

В то же время две выжившие дочери сообщили правоохранителям, что отец был сосредоточен на игре на PlayStation 5. Консоль, гарнитуру и контроллер изъяли в качестве вещественных доказательств. Анализ телефона Шолтеса показал, что в промежуток времени, когда Паркер оставалась в машине, он искал распродажи одежды в интернете и смотрел порнографические видео.

Эрика во время допроса заявила, что «в последние месяцы у них с Крисом все было очень хорошо» и что он якобы три месяца назад бросил пить алкоголь. По ее словам, в отношениях не было насилия, а если мужчина и употреблял спиртное во время отпусков, то «это просто было не лучшее время».

Однако записи камер наблюдения показали другую картину: по дороге домой Шолтес украл в магазине три банки пива. Одну из них он незаметно выпил в туалете на заправке, пока Паркер оставалась в машине.

Женщина также сказала полиции, что ее муж «очень тяжело это переживает» и «чувствует себя ответственным и виноватым». Она назвала произошедшее ужасной ошибкой.

Дочери супругов подтвердили следователям, что отец «рыдал» всю ночь после смерти Паркер и «повторял, что это его вина». В то же время одна из девушек сказала правоохранителям, что ей объясняли: это был «небольшой несчастный случай», а папу нужно называть «хорошим отцом». По ее словам, такую позицию ей озвучивали старшая сестра, мать, обе бабушки, дяди и сам папа.

Поведение отца после трагедии

После того как девочку доставили в больницу, Шолтес начал ходить по дому, включил душ и сказал, что хочет обмыться. Полиция запретила ему это сделать, подчеркнув, что его нужно осмотреть и задокументировать возможные следы для экспертизы. По словам офицеров, он выглядел разочарованным и повторял, что к нему относятся «как к убийце», хотя он «только что потерял собственного ребенка».

В тот же день мужчина прошел под лентой, которой было ограждено место происшествия вокруг Acura, и пытался открыть авто, чтобы забрать личные вещи. Полицейские объяснили, что все, что есть внутри, изымают как вещественные доказательства, и остановили его. Он согласился отойти только после того, как Эрика попросила его вернуться в дом.

Несмотря на трагедию, жена продолжала поддерживать Шолтеса. Она обращалась в суд с ходатайством о его освобождении и разрешении на поездку на отдых на Мауи. В апреле семья приобрела в Финиксе дом в стиле итальянской виллы площадью 2369 квадратных футов стоимостью около 1 млн долларов.

Кристоферу Шолтесу инкриминировали убийство второй степени. В марте он отклонил соглашение о признании вины, которое предусматривало до 10 лет лишения свободы. Через полгода мужчина согласился на значительно более строгие условия — признал себя виновным в обмен на приговор от 20 до 30 лет заключения без права на условно-досрочное освобождение.

При этом ему разрешили оставаться на свободе под залогом до 5 ноября — дня, когда он должен был прибыть в тюрьму для начала отбывания наказания. По данным полиции, именно это время он использовал для планирования самоубийства.

5 ноября 38-летнего Шолтеса нашли мертвым в его автомобиле, припаркованном в гараже семейного дома. Полиция сообщила, что он отравился угарным газом.

5 ноября 38-летнего Шолтеса нашли мертвым в его автомобиле, припаркованном в гараже семейного дома. Полиция сообщила, что он отравился угарным газом.