Смерть экссудьи "Х-Фактора" Соседова: мать рассказала об обстоятельствах

Соседов

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Российский музыкальный критик Сергей Соседов, судья украинского шоу «Х-Фактор», умер в Якутии. Обстоятельства гибели 23 сентября озвучила его мать Антонина.

Об этом пишут росСМИ.

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По ее словам, Соседов приехал в Нерюнгри, где должен был возглавить жюри конкурса «Жемчужина ДВ 2026». В отеле он спускался по лестнице, упал и травмировал голову.

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После падения мужчине вызвали скорую помощь. По словам матери, Соседова доставили в больницу, где ему сделали операцию. Но спасти его не удалось.

«Я в ужасном состоянии. Как я могу себя чувствовать», – сказала Антонина в комментарии российскому изданию Super.

Женщина также рассказала, что пыталась отказать сына от поездки в Якутию. Впрочем, он отправился туда 21 сентября по рабочим обязательствам.

Сергей Соседов стал известен украинской аудитории как член жюри шоу «Х-Фактор». После 2014 года его позиция по отношению к Украине кардинально изменилась: он поддержал оккупацию Крыма Россией и начал публично высказываться в поддержку кремлевской политики.

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Ранее Соседов, напротив, положительно высказывался об Украине, называл себя человеком «европейского состава» и говорил, что при необходимости готов выучить украинский язык.

Напомним, Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет . По сообщениям российских пропагандистских медиа, он погиб в Нерюнгри: Соседов упал с лестницы, получил тяжелую травму головы, после чего возник отек мозга. Он был судьей Х-Фактора в течение четырех сезонов — с 2010 до 2015 года. После 2014 года он поддержал российскую агрессию против Украины, а после начала полномасштабной войны продолжил публично поддерживать кремлевские нарративы; с 2023 года находился под санкциями Украины.

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