Смерть Хайден Панеттьери: в расследовании — неожиданный поворот, подключилась наркополиция

Хайден Панеттьери / © Associated Press

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Федеральные агенты DEA присоединились к полиции Южной Каролины для выяснения обстоятельств внезапной смерти 36-летней звезды сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хайден Панеттьери.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) подключилось к расследованию причин смерти актрисы, скончавшейся 16 августа в возрасте 36 лет.

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Вскрытие не выявило следов насильственной смерти или физических травм, однако диспетчерские записи указывают на возможную передозировку. На месте происшествия правоохранители обнаружили на матрасе препарат «Наркан», который используется при отравлениях опиоидами, а также пакет с медикаментами, которые принимала актриса. В момент инцидента в апартаментах находился ее бойфренд Брайан Хикерсон.

Официальная причина смерти станет известно после завершения токсикологической экспертизы, которая может длиться несколько недель. Подключение DEA позволит проверить законность получения и распространения препаратов, которые могла принимать Панеттьер перед смертью.

Смерть Хайден Панеттьери — что известно

Американская актриса и бывшая любимая Владимира Кличко Хайден Панеттьери, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», умерла в возрасте 36 лет.

Смерть актрисы произошла менее чем за неделю до ее 37-летия. Она должна была отметить день рождения 19 августа.

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По данным экстренных служб, актриса была обнаружена без сознания в арендованной квартире в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. Прибывшие медики констатировали остановку сердца.

Отметим, что три года назад не стало брата актрисы, которому было 28 лет. Семья Панеттьери сообщила, что причиной смерти Янсена стала кардиомегалия (увеличенное сердце), приведшая к острой аортальной недостаточности. Смерть была внезапной и не связанной с насилием или посторонним вмешательством.

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