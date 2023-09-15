Смерть Кадырова приведет к политическому катаклизму в России — аналитик

Отношения между Москвой и Грозным могут пошатнуться из-за смерти путинского ставленника в Чечне.

Смерть лидера российской Чечни Рамзана Кадырова, который, по информации из разных источников, находится в тяжелом состоянии или даже в коме, может привести к большому политическому катаклизму в Российской Федерации, где начнут разрушаться выстроенные за последние 20 лет национально-политические отношения.

Такое предположение сделал российский политический аналитик и публицист Алексей Лушников в своем сообщении на Fscebook.

"Если информация подтвердится и в ближайшее время Кадыров умрет, Россию ждут непредсказуемые турбулентные процессы", — считает он.

По словам Лушникова, это событие, то есть внезапная смерть Кадырова, станет более значимым, чем убийство Пригожина.

"Могут сместиться национально-политические плиты, наглухо зацементированные за последние два десятилетия", – предположил аналитик.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к его критическому состоянию. Речь идет о системных проблемах со здоровьем.

Напомним, еще в июле 2023 года появилась информация, что у главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшилось здоровье прежде всего из-за проблем с почками.

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