Смерть Линдси Грэма обросла теориями заговора: при чем здесь Путин и искусственный интеллект

Линдси Грэм / © Офис президента Украины

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Внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма вызвала мощный резонанс в США. Социальные сети заполонили десятки неподтвержденных теорий заговора, а обсуждение затронули не только погибшего политика, но и сенатора Митча Макконнелла.

Об этом сообщает The Guardian.

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти Линдси Грэма стало расслоение аорты — опасное состояние, часто возникающее внезапно и может привести к смерти даже при своевременном оказании медицинской помощи.

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Несмотря на это, в интернете почти мгновенно стали распространяться разные теории заговора. В публикациях без каких-либо доказательств упоминали Россию, Иран, Израиль, ФБР, пандемию COVID-19 и даже семью Клинтонов.

Эксперты отмечают, что подобная реакция стала типичной для современного информационного пространства, где резонансные события часто сопровождаются большим количеством непроверенных сообщений.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, заявив, что не видит оснований говорить о преступлении. В то же время Трамп отметил, что знает о многочисленных теориях заговора, однако считает их безосновательными.

Почему вспоминают Россию

Одной из распространенных версий в соцсетях стала возможная причастность России.

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Причиной таких предположений стало то, что незадолго до смерти Грэм посещал Украину и последовательно поддерживал жесткую политику по Кремлю. Сенатор неоднократно выступал за ужесточение санкций против России, увеличение военной помощи Украине и открыто критиковал Владимира Путина.

Некоторые политические комментаторы призвали провести полное токсикологическое исследование, чтобы окончательно исключить какие-либо подозрения. В то же время, никаких доказательств того, что смерть сенатора могла быть следствием преступления, пока не обнародована.

В заявлении офиса Линдси Грэма также сообщили, что окончательная причина смерти будет подтверждена после завершения всех необходимых экспертиз.

Новая волна слухов вокруг Макконнелла

Параллельно с дискуссиями вокруг смерти Грэма в США продолжают распространяться слухи о бывшем лидере республиканцев в Сенате Митче Макконнелле. Политик долгое время не появлялся на публике, из-за чего в интернете начали утверждать, что он якобы умер, а его окружение скрывает информацию.

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Чтобы опровергнуть эти слухи, офис Макконнелла опубликовал его фотографию вместе с женой. Однако это лишь породило новые предположения — часть пользователей безосновательно заявила, что снимок мог быть создан с помощью искусственного интеллекта или старой фотографии.

Журналисты американского издания The Washington Post проанализировали фото и его технические данные. Признаков использования искусственного интеллекта или монтажа они не обнаружили.

Позже сам Макконнелл сообщил, что был госпитализирован после падения и перенес легкую форму пневмонии.

Почему теории заговора быстро распространяются

Профессор политических наук Университета Майами Джозеф Усцински, много лет исследующий теории заговора, объясняет, что крупные политические события почти всегда становятся поводом для появления слухов. По его словам, социальные сети создают впечатление массовой поддержки таких версий, хотя на самом деле большинство людей не воспринимают их как достоверные факты.

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Эксперт также отмечает, что современные алгоритмы соцсетей способствуют быстрому распространению непроверенной информации, особенно, если она вызывает сильные эмоции или касается известных политиков.

Как отмечает The Guardian, популярности конспирологических теорий способствует всеобщее падение доверия к государственным институтам и традиционным медиа.

Согласно опросу Pew Research Center, проведенному в 2025 году, уровень доверия американцев к власти остается одним из самых низких за последние десятилетия. Поэтому все больше людей ищут информацию в социальных сетях или на ресурсах, подтверждающих их собственные убеждения.

Именно поэтому после смерти Линдси Грэма информационное пространство быстро заполнили десятки неподтвержденных версий, хотя официальное расследование продолжается, а доказательств насильственной смерти или постороннего вмешательства нет.

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Смерть Линдси Грэма — последние новости

Напомним, сенатор ушел из жизни вечером в субботу, 11 июля, после короткой и внезапной болезни, а экстренные службы зафиксировали у него остановку сердца. По данным полицейского сканера, парамедики выносили мужчину из его дома на Капитолийском холме на носилках в машину скорой помощи.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает отравление Россией причиной смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма. По его словам, у Грэма были серьезные проблемы со здоровьем, которые трудно обнаружить, и его отец умер примерно в таком же возрасте.

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