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Гибель мигрантов в Ла-Манше и новый COVID-штамм с 32 мутациями. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Гибель мигрантов в Ла-Манше и новый COVID-штамм с 32 мутациями. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Ла-Манше затонуло судно с 34 мигрантами на борту, в результате чего погиб по меньшей мере 31 человек. Читать дальше –>
  • Два американских сенатора Роб Портман (штат Огайо) и Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир) призывают увеличить военную помощь для Украины на 50 миллионов долларов. Читать дальше –>
  • В России в результате задымления на угольной шахте "Листяжная" в городе Белово Кемеровской области пострадали до полусотни человек. Читать дальше –>
  • В Италии заявили об ограничении невакцинированным от COVID-19 жителям доступа к ряду общественных мест даже с тестомна коронавирус. Читать дальше –>
  • Британские ученые считают, что новый штамм COVID-19 "B.1.1.529" с "чрезвычайно большим количеством" мутаций может вызвать новые волны заболеваний коронавирусом. Читать дальше –>
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