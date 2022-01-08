Смерть на курорте: более 20 человек погибли в автомобилях во время снегопада в Пакистане (фото)

Смерть на курорте: более 20 человек погибли в автомобилях во время снегопада в Пакистане (фото)

Аномальные осадки парализовали дороги.

В пакистанской провинции Пенджаб сотни автомобилей оказались в снежных заносах: погибли люди.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает BBC.

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Люди застряли в автомобилях из-за аномального снегопада. По словам министра внутренних дел Шейха Рашида, всего на шоссе под снегом оказались около тысячи машин.

Погиб не менее 21 человек. По информации спасателей, шесть человек замерзли в своих автомобилях. Предварительная причина гибели других - это асфиксия после вдыхания паров.

Премьер-министр Имран Хан выразил сожаление по поводу "трагической смерти" туристов. " Приказал провести расследование и ввести жесткие правила для предотвращения подобных трагедий", – написал Хан в Twitter.

Военные пытаются расчистить дороги и спасти тех, кто все еще находится в ловушке возле города Мурри на вершине холма. Местные власти объявили район зоной бедствия.

Следует заметить, что в течение последних дней в район города Мурри прибыли туристы для того, чтобы понаблюдать за необычно сильным снегопадом. По данным полиции, это вызвало огромные пробки на дорогах, ведущих в город и из него. "Впервые за 15-20 лет такое большое количество туристов стекалось к Мурри, что повлекло за собой большой кризис", — заявил глава МВД.

Как сообщалось, в нескольких американских штатах бушевало снежное ненастье : в частности, осадки накрыли Вашингтон, Мэриленд и Виргинию. Шторм привел более 850 тыс. отключений энергоснабжения. Без электричества оставалось около 500 тыс. домов. Из-за снегопада прекратили работу правительственные учреждения. Снег вызвал коллапс на дорогах: там произошло сотни аварий, более полутысячи автомобилей застряли в сугробах.

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