Смерть Навального: произойдет ли радикализация протестов в России — мнение эксперта

После гибели главного российского оппозиционера кремлевский режим станет еще более жестоким — будет еще больше репрессий, политического и милицейского террора.

Гибель российского оппозиционера Алексея Навального в колонии может подтолкнуть россиян к более радикальному сопротивлению кремлевскому режиму.

Такое мнение высказал российский социолог, политический эксперт, журналист и публицист Игорь Эйдман в эфире телеканала "Еспресо".

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"Это [гибель Навального], может быть, повлияет на радикализацию протеста, они уже, пожалуй, не будут такими мирными, потому что власть просто отморозилась, что называется, от этих событий. Мы видим, что люди все хуже вступают в российскую армию. Я думаю, что убийство Навального многих мотивирует к сопротивлению – противостоять силой этому режиму, потому что пока еще есть другая возможность (но она может закончиться) – уехать за границу, в Западную Европу. Я думаю, что многие люди выберут этот путь, но многие также станут радикальнее противостоять этому режиму", — предположил он.

В то же время Игорь Эйдман отметил, что смерть Навального не повлияет на трансформацию кремлевского режима в сторону ослабления. Напротив, по его мнению, он станет еще более жестоким — будет еще больше репрессий, политического и милицейского террора.

"Это событие, к сожалению, не повлияет на политическую ситуацию в России, российские власти продолжают давить на общество и Навальный — это не первая жертва путинского режима", — отметил эксперт.

По его словам, Кремль может использовать эту ситуацию, чтобы деморализовать российское общество мнением о том, что уже ничего сделать невозможно в государстве, где даже Навального "цинично посадили и теперь цинично убили".

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный был похоронен в Москве 1 марта 2024 года на Борисовском кладбище. На прощание с политиком пришли многие.

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