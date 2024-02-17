Смерть Навального: тело российского оппозиционера нигде не могут найти

Причина внезапной смерти российского политика, которого Путин держал в колонии за полярным кругом, до сих пор не установлена.

В субботу, 17 февраля, адвокат и мать российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно скончавшегося в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, не нашли тело покойника в моргах города Салехарда.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на пресс-секретаря погибшего политика Киру Ярмыш.

“Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет”, — добавила она.

Тела Навального нет и в бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде. Сотрудник учреждения сказал журналисту Telegram-каналу Astra, что "никаких тел из колоний они не принимали" и порекомендовали обращаться в Следственный комитет РФ.

Другому адвокату Навального, который обратился к следователям в Салехарде, сообщили, что причина гибели политика "не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза". Ее результаты обещали предоставить на следующей неделе.

Источник Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" уточнил, что глава департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и региональное МВД также не знает, где тело Навального и ни один из моргов не сообщали о его доставке.

По мнению Ярмыша, власти пытаются "скрыть следы, поэтому прячут тело".

“Мы явно понимаем, что колония лжет, это очевидно прямо сейчас. Нет сомнения, что убийство было спланировано... Мы все видели в четверг запись Алексея из суда. Он улыбался и шутил, и это еще раз указывает, что его смерть не могла произойти по естественным причинам”, — отметила она.

Источники "Новой газеты Европа" в Федеральной службе исполнения наказаний ранее утверждали, что тело Навального могут отправить на вскрытие в Москву — этот вопрос решался накануне.

Официально причину смерти Навального не называли. Источники пропагандистских СМИ выдвинули версию, что у оппозиционера оторвался тромб. В то же время адвокату и матери Навального заявили в колонии, что причиной стал "синдром внезапной смерти".

Напомним,Алексей Навальный скончался в колонии 16 февраля после прогулки. Близкие и соратники оппозиционера обратили внимание на то, что за несколько дней до своей смерти он чувствовал себя хорошо. Накануне гибели, 15 февраля, Навальный по видеосвязи принимал участие в заседании Владимирского областного суда, чувствовал себя нормально, жалоб не высказывал, активно выступал, излагал доказательства в защиту своей позиции.

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