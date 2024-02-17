Смерть Навального: в РФ продолжаются акции памяти – людей задерживают силовики (фото, видео)

В городах России продолжаются акции памяти из-за смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии, о чем стало известно 16 февраля. Российские силовики задерживают участников акции и разрушают мемориалы.

Об этом пишут российские паблики.

Так, во Владивостоке убрали цветы из стихийного мемориала в сквере Веры и Надежды, а в Ульяновске у памятника жертвам политических репрессий. В Москве также разрушили мемориал памяти Бориса Немцова на Москворецком мосту.

В российских городах продолжают нести цветы к памятникам жертвам политрепрессий или же к импровизированным мемориалам в памятных местах.

Мемориал в РФ/Фото: Astra

Мемориал в РФ/Фото: Astra

Полиция в РФ/Фото: Astra

Задержания людей начались в Новосибирске у стихийного мемориала Навального в Нарымском сквере. Известно как минимум о двух задержанных.

Как пишут Telegram-каналы, полиция в Новосибирске под предлогом "сообщения о минировании" более 16 часов держит оцепление у памятника жертвам политических репрессий. Горожане приносят цветы в память об Алексее Навальном возле этого мемориала и в Первомайском сквере у креста 2000-летия Рождества Христова.

В Томске задержан фотограф Святослав Зырянов – однако позже его отпустили.

Сейчас известно уже более 100 задержанных, большинство – в Санкт-Петербурге. Людей также задерживали в Москве, Нижнем Новгороде, Таганроге, Твери, Ростове-на-Дону и Мурманске.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывавший наказание в колонии, умер – ему вроде бы стало плохо во время прогулки. РосСМИ пишут, что у Навального оборвался тромб.

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