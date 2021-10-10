Смерть от постковидного синдрома в Израиле и случай лихорадки Эбола в Конго. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Исследователи обнаружили печать Ивана Мазепы, которая подтверждает его княжеский титул. Читать дальше ->
- В Израиле невакцинированный от COVID-19 16-летний подросток умер от постковидного синдрома PIMS. Читать дальше ->
- В Республике Конго в восточном городе Бени подтвердили новый случай лихорадки Эбола. Это произошло всего через пять месяцев после завершения последней в стране вспышки болезни, унесшей жизни шести человек. Читать дальше ->
- Житель американского штата Флорида, оправданный по делу об изнасиловании и убийстве 1983 года, после отбытия 37 лет тюремного срока подает в суд на всех причастных к своему осуждению. Читать дальше ->
- Граждане Российской Федерации массово едут в Республику Сербия, чтобы получить прививку одобренными мировым сообществом вакцинами от COVID-19. Читать дальше ->