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Смерть от постковидного синдрома в Израиле и случай лихорадки Эбола в Конго. Пять новостей, которые вы могли проспать

Смерть от постковидного синдрома в Израиле и случай лихорадки Эбола в Конго. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Исследователи обнаружили печать Ивана Мазепы, которая подтверждает его княжеский титул. Читать дальше ->
  • В Израиле невакцинированный от COVID-19 16-летний подросток умер от постковидного синдрома PIMS. Читать дальше ->
  • В Республике Конго в восточном городе Бени подтвердили новый случай лихорадки Эбола. Это произошло всего через пять месяцев после завершения последней в стране вспышки болезни, унесшей жизни шести человек. Читать дальше ->
  • Житель американского штата Флорида, оправданный по делу об изнасиловании и убийстве 1983 года, после отбытия 37 лет тюремного срока подает в суд на всех причастных к своему осуждению. Читать дальше ->
  • Граждане Российской Федерации массово едут в Республику Сербия, чтобы получить прививку одобренными мировым сообществом вакцинами от COVID-19. Читать дальше ->
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