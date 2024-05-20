Смерть президента Ирана Раиси – Time назвал список потенциальных подозреваемых

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб 19 мая во время авиакатастрофы. Вертолет, на котором летели президент Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией. Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии запуска дамбы на приграничной реке Аракс.

Издание Time пишет, что Ибрагим Раиси был одновременно президентом Ирана и кандидатом в преемники старого фактического правителя страны, верховного лидера Али Хаменеи.

"Обе политические должности связаны с повышенным уровнем риска, приблизительно сравнимым с риском путешествия по воздуху в Иране, где безопасность авиации, подорванная десятилетиями санкций и неравномерным техническим обслуживанием, унесла жизнь такого же количества чиновников в Иране, как и теневая война с Израилем, которая также нависает над гибелью Раиси", - говорится в материале.

Авария произошла через два месяца после того, как Иран начал массированную атаку ракетами и беспилотниками на Израиль в ответ на авиаудар, в результате которого 1 апреля в Сирии были убиты два высокопоставленных иранских генерала. Первоначальный ответ Израиля на беспрецедентную прямую атаку на его территорию был настолько приглушен, что можно считать его символическим: мишенью была зенитная батарея, охраняющая ядерный объект.

Тех, кто склонен считать, что авиакатастрофа – это удар, нанесенный Тель-Авивом, место происшествия наводит на размышления. Вертолет Раиси упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном, который наименее дружен с соседнем Ираном – отчасти потому, что поддерживает отношения с Израилем и сотрудничает с Моссадом – внешней разведывательной службой Израиля.

Погода тоже могла быть причиной. Иранские власти сообщили, что попытки выявить место аварии были осложнены из-за тумана, ветра и сильного ливня.

Наконец, есть внутренняя политика Исламской Республики, которая известна своей жестокостью и в лучшие времена, а тем более сейчас, с учетом постоянных слухов, что правивший 35 лет верховный лидер Ирана Али Хаменеи болен.

"Смерть Раиси приведет к кризису преемственности в Иране", – заявил в воскресенье в интервью TIME старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Карим Саджапур.

"Раиси и Моджтаба Хаменеи, сын 85-летнего верховного лидера, являются единственными обсуждаемыми кандидатами на место преемника. В иранской политической культуре, основанной на сговорах, мало кто поверит, что смерть Раиси была случайна", - считает Саджапур.

63-летний Ибрагим Раиси процветал в этой конспиративной культуре. Название его политической фракции – "Ассоциация боевого духовенства" – намекает на место в авторитарной теократической системе, которая в 1979 году пришла на смену монархии, правившей Ираном на протяжении большей части XX века.

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Раиси сделал карьеру силовика, он работал прокурором в разных провинциях Ирана и демонстрировал приверженность жесткой линии. В конце 1980-х он входил в состав "комитета смерти", который, по мнению правозащитных групп, приказал казнить тысячи политических заключенных без расследования и приговоров суда.

Казни нарушили план преемственности Великого аятоллы Рухоллы Хомейни, шиитского священнослужителя, возглавившего революцию 1979 года, после того, как его собственный возмущенный протеже заявил: "Я сказал, что пойду за вами куда угодно, но я не пойду за вами в ад".

Вместо него этот пост занял Хаменеи с аналогичным именем, быстро получившим звание аятоллы. За следующие десятилетия Раиси тоже поднялся, наконец возглавив судебную власть, которая подчиняется непосредственно лидеру.

Однако в Раиси не было очевидных политических сторонников, кроме сторонников режима, составляющих около 20% 88-миллионного населения Ирана. Его избрание президентом в 2021 году на фоне рекордно низкой явки и обвинений в фальсификациях наблюдатели расценили как сигнал, что "система", как иранцы называют правящий аппарат, больше не считает избирательные должности необходимым рычагом давления на иранское общество, возмущенное совместным правлением жестких. часовых исламской революции.

Напомним, аналитики рассказали, какие последствия для Ирана будет иметь гибель президента Раиси.

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