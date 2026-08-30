Смерть программиста в туалете не признали связанной с работой, потому что он не сел за компьютер

Программист / © pexels.com

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В Китае разразился скандал после того, как чиновники отказались признать связанной с работой смерть 39-летнего программиста, скончавшегося в туалете своей компании. Причиной стало то, что после прихода на работу мужчина не успел сесть за рабочий компьютер.

Об этом пишет SCMP.

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История Сина Чжи, 39-летнего программиста из Шэньчжэня и отца двух детей, повлекла за собой волну возмущения в китайских социальных сетях. Мужчина умер в апреле в туалете компании, где работал.

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В то утро Син пришел на работу и зарегистрировал свой приход. Однако вместо того, чтобы сразу отправиться в свое рабочее место на 11-м этаже, он пошел в туалет на втором этаже.

Больше на свое рабочее место мужчина не вернулся.

Впоследствии Сина нашли без сознания в туалете. Люди пытались его реанимировать, однако спасти мужчину не удалось — была констатирована его смерть. Причину смерти официально не разглашали.

После трагедии компания Сина обратилась в местное управление по вопросам человеческих ресурсов и социального обеспечения, пытаясь добиться официального признания смерти связанной с исполнением трудовых обязанностей.

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Однако в июле чиновники отклонили заявление.

Управление объяснило свое решение тем, что к моменту смерти Син «не находился на своем рабочем месте и не работал».

Чиновники обратили внимание на то, что после регистрации прихода мужчина сразу отправился в туалет. Он не включил рабочий компьютер и не стал исполнять свои должностные обязанности.

Поэтому в управлении заявили, что Син «еще не явился на службу».

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Такое решение возмутило семью погибшего. Как сообщается, его супруга подала запрос на административный пересмотр решения и пытается добиться повторного рассмотрения дела.

Женщина также обратила внимание на условия, в которых ее муж работал на протяжении предыдущих лет.

По ее словам, в течение четырех лет работы в компании Син регулярно задерживался после 21:00. Однажды он остался на работе почти до двух часов.

Длительный рабочий день и неоплачиваемые сверхурочные часы остаются проблемой для части китайской Интернет-индустрии. Высокая нагрузка на работников неоднократно вызывала дискуссии по их физическому и психическому здоровью.

Признание смерти связанной с работой имеет для семьи не только моральное, но и финансовое значение.

Согласно китайскому законодательству, семьи работников, чья смерть официально признается связанной с исполнением трудовых обязанностей, могут претендовать на пособие на погребение и содержание иждивенцев, а также одноразовую компенсацию.

Нынешний размер единовременных выплат составляет около 1,1 миллиона юаней, или примерно 165 тысяч долларов США.

При этом работодатель Сина уже выплатил его семье определенную компенсацию. Однако точная сумма этой выплаты неизвестна.

Дело также прокомментировал адвокат Чжан Цзянь. По его мнению, посещение туалета является естественной физиологической потребностью, поэтому сам факт пребывания работника в туалете не должен автоматически означать, что он прекратил находиться в рабочей среде.

Адвокат отметил, что туалеты на территории предприятия можно рассматривать как часть рабочей среды, поскольку работник имеет законную и обоснованную потребность пользоваться ими во время рабочего дня.

Он также подчеркнул, что значительная рабочая нагрузка Сина может усилить позицию его семьи. В то же время для окончательного решения вопроса, вероятно, может потребоваться дальнейшее судебное разбирательство.

Подобные дела уже рассматривались китайскими судами.

В частности, в 2024 году суд провинции Гуандун принял решение, согласно которому смерть повара, умершего в туалете на рабочем месте, была признана связанной с исполнением трудовых обязанностей.

Поэтому случай Сина стал особенно резонансным. Пользователи китайских социальных сетей активно обсуждают решения чиновников и ставят под сомнение аргумент, что работник фактически «не приступил к работе» лишь потому, что не успел включить компьютер.

Напомним, в Украине умерла первая женщина-танкистка. Что о ней известно.

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