"Смерть пропагандиста Дугина сейчас выгодна всем", – исследователи путинского режима

Смерть идеолога и российского пропагандиста Александра Дугина, поддерживающего путинский режим, сейчас выгодна всем.

Об этом рассказал исследователь путинского режима, историк Юрий Фельштинский, пишут "Факты".

"Абсолютно всем хоть немного мыслящим людям, не только в Украине, во время войны, которая уже ведется россией со всем цивилизованным миром, а не только с Украиной, выгодна смерть идеолога и пропагандиста, поддерживающего путинский режим. Но я не думаю, что за покушением на Дугина стоит Украина или украинцы. Я думаю, что по причинам, которые сейчас могут быть нам не видны и не известны, за этим покушением стоят российские спецслужбы", — отметил он.

По его словам, Дугин своим чем-то помешал.

"Имеет очень серьезные международные связи. Я уверен, что есть выход на очень серьезные деньги. Чем занималась его дочь, я, откровенно, не знаю", — сказал Фельштинский.

Другой исследователь путинского режима Игорь Эйдман также считает, что эту операцию организовали спецслужбы РФ. И погибнуть должен был именно Александр Дугин.

"Похоже на провокацию, чтобы получить повод для усиления путинского террора как внутри страны, так и против украинских лидеров. Старый паец Дугин, который много о себе возомнил и пытался лезть в распил великого государственного бабла, и его дочь должны были быть принесены в жертву. Кому еще нужно было взрывать эту семейную труппу злых клоунов?", — отметил он.

По словам Эйдмана, Дугин не водит машину, а его дочь выступила водителем. Но Дугин задержался и поехал чуть позже другой машиной. Они собирались вместе возвращаться с пропагандистского фестиваля "Традиция", на котором Дугин читал лекцию.

Напомним, вечером 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь русского философа и идеолога "рашизма" Александра Дугина Дарья – девушка погибла на месте.

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