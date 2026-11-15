Смерть Путина не остановит Россию: в США смоделировали, как Кремль может начать войну с НАТО

Путин

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Даже внезапная смерть российского диктатора Владимира Путина не гарантирует продолжительный мир ни Украине, ни Европе. Американский аналитический центр RAND Corporation смоделировал возможное развитие событий в случае ухода главы Кремля из жизни уже в январе 2027 года.

Деталями исследования на своей странице в Facebook поделился украинский военный и общественный деятель Юрий Федоренко.

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Что будет с Россией после смерти Путина: кто может прийти к власти и когда заморозят войну

По словам Юрия Федоренко, аналитики RAND Corporation, годовой бюджет которой превышает 460 млн долларов, используют теорию игр, сценарное планирование и математические расчеты, чтобы оценить возможное развитие событий и помочь западным правительствам подготовиться к разным угрозам.

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По смоделированному сценарию, если Путин умрет по естественным причинам в январе 2027 года, власти в России могут взять высокопоставленный представитель спецслужб — условный «генерал ФСБ». Уже в апреле того же года во время правления нового главы Кремля может произойти заморозка войны против Украины. Однако это не означает завершение глобального противостояния. До января 2028 новый руководитель сосредоточится на внутренних делах, в частности проведет масштабные кадровые чистки и перестановки во властных структурах. Такое развитие событий описывают аналитики RAND Corporation.

Нападение России на Эстонию: как может начаться война с НАТО

После укрепления власти внутри страны новый российский режим по сценарию RAND Corporation может перейти к очередной внешней агрессии. Ей предшествует гибридная кампания, а одним из возможных направлений удара аналитики называют Эстонию.

По модели американского аналитического центра так называемая «эстонская спецоперация» может начаться в мае 2030 года. Россия, согласно сценарию, будет инспирировать протесты в приграничном городе Нарва, которые быстро перерастут в массовые беспорядки. Когда эстонские власти попытаются восстановить правопорядок, Кремль может использовать повод о якобы притеснении русскоязычного населения и ввести в город регулярные войска.

«Вопреки расчетам Кремля, Альянс реагирует на агрессию, все же задействует статью 5 Североатлантического договора и отправляет войска в защиту Эстонии. Уже в июне начинаются полномасштабные боевые действия с участием российских сил и войск НАТО», — говорит выводы исследования Юрий Федоренко.

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После оккупации Нарвы новый российский диктатор по сценарию RAND объявит военную операцию завершенной и предложит НАТО перемирие. К январю 2031 года боевые действия фактически приостановятся, а стороны продолжат так называемые мирные переговоры.

Следовательно, в смоделированном RAND сценарии даже смерть Путина не устранит угрозу европейской безопасности. Россия лишь временно сменит приоритеты, а впоследствии может снова прибегнуть к военной агрессии.

Комментируя исследование, Юрий Федоренко подчеркнул, что для украинцев такое поведение агрессора не новость. Зато часть западных элит, по его словам, до сих пор не осознает масштабов угрозы.

«Восточная угроза исчезнет только тогда, когда последняя колониальная недоимперия мира прекратит свое существование. Для нас это давно не секрет, но для некоторых западных элит такая постановка вопроса остается настоящим открытием», — подчеркнул военный.

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По мнению Федоренко, западным странам следует сделать из этого моделирования еще один вывод: залогом безопасности демократического мира должно стать не ожидание смерти диктатора, а объединение военных и экономических усилий союзников и создание новой архитектуры безопасности для совместного противодействия агрессии.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Кремль может попытаться использовать переговоры о завершении войны в Украине как инструмент давления на НАТО. В частности Россия может предложить Западу своеобразный обмен: прекращение боевых действий в Украине в обмен на уступки со стороны Альянса.

Среди возможных требований Москвы — отказ от дальнейшего расширения НАТО и ограничения военного сотрудничества с Украиной. Такой сценарий может стать для Кремля способом ослабить единство союзников и добиться выгодных условий безопасности.

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