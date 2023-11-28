"Смерть русским дуракам": в Москве оштрафовали учителя за проукраинский лозунг

Общеизвестно, что о понятии "свобода слова" в РФ даже не слышали.

Так, в Москве суд назначил штраф учителю за "дискредитацию российской армии". Он должен оплатить 40 тысяч рублей.

Об этом пишет российское издание "Новое время".

Что известно

Хорошевский суд в Москве наказал учителя информатики Сергея Аверьянова за то, что он якобы написал на доске во время урока фразу: "Слава Украине! Смерть русским дуракам", а также добавил к выражению изображение свастики. "Нарушителя" оштрафовали на 40 000 рублей по статье о "дискредитации российской армии". Более того, преподаватель пока отстранен от работы.

Добавляется, что с учениками 9 класса, ставших свидетелями инцидента, провели "профилактическую беседу". Другим детям в ближайшее время будут рассказывать об "опасности экстремизма и его проявлениях".

Напомним, в России 16-летнюю девочку из Харькова оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за надписи: "Все будет Украина".

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