Смерть русскоязычных пенсионерок в Латвии пропагандисты Кремля объяснили уроками латышского языка

Необходимость сдать экзамены по знанию государственного языка, якобы, вызвала смертельный испуг у пожилых гражданок, общающихся на русском.

Популярное российское издание, до сих пор сохранившее советское название "Московский комсомолец", опубликовало пропагандистскую статью о смерти в Латвии двух русскоязычных пенсионерок, умерших, якобы, после посещения уроков по изучению латышского языка.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале журналист и блогер Денис Казанский.

"Это не какой-то стеб из Твиттера, это вполне серьезно пишет известное российское издание", — заметил он.

Кремлевские пропагандисты заявляют, будто пенсионеры умерли из-за страха перед депортацией, поскольку всем находящимся в Латвии нужно до 1 сентября выучить язык и сдать экзамен. Мол, они переживали из-за того, что "завалят" такое сложное испытание.

Фото: из соцсетей

"За 60 лет проживания в Латвии они не смогли выучить ее язык, и теперь так боятся, что их депортируют из проклятой "фашистской" Латвии в родную Россию, что умирают от страха", — иронически прокомментировал очередной фейк кремлевских пропагандистов журналист.

Латвия будет выгонять из страны россиян, которые не сдадут тест на знание языка

Напомним, латвийский парламент принял в первом чтении изменения в закон, предоставляющий гражданам России с временными видами на жительство дополнительный срок для подготовки к экзамену по государственному языку. Знание латышского языка – главное условие получения постоянного вида на жительство.

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