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Смерть солдата на польско-украинской границе и взлом хакерами почты ФБР: пять новостей, которые вы могли проспать

Смерть солдата на польско-украинской границе и взлом хакерами почты ФБР: пять новостей, которые вы могли проспать

twitter.com/podlaskaPolicja

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • На границе с Белоруссией погиб польский солдат. Читать дальше –>
  • В московском метро один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому пострадавшему. Читать дальше –>
  • В Канаде разрешили прививаться бустерной дозой вакцины Moderna от коронавируса всем взрослым жителям. Читать дальше –>
  • Федеральное бюро расследований США заявило, что хакерам удалось сломать его электронную почту и разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение о возможной кибератаке. Читать дальше –>
  • В США три снежных барса умерли в зоопарке для детей города Линкольн в штате Небраска от осложнений, вызванных коронавирусом. Читать дальше –>
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