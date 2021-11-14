Смерть солдата на польско-украинской границе и взлом хакерами почты ФБР: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- На границе с Белоруссией погиб польский солдат. Читать дальше –>
- В московском метро один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому пострадавшему. Читать дальше –>
- В Канаде разрешили прививаться бустерной дозой вакцины Moderna от коронавируса всем взрослым жителям. Читать дальше –>
- Федеральное бюро расследований США заявило, что хакерам удалось сломать его электронную почту и разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение о возможной кибератаке. Читать дальше –>
- В США три снежных барса умерли в зоопарке для детей города Линкольн в штате Небраска от осложнений, вызванных коронавирусом. Читать дальше –>