Смерть украинца в Польше: местному полицейскому предъявлены обвинения

Польскому полицейскому грозит до пяти лет заключения, он дал показания по делу, однако не признал вину.

В Польше в городе Ополе прокуратура выдвинула обвинение 29-летнему полицейскому за чрезмерное применение силы в отношении 48-летнего гражданина Украины 29 октября, что привело к его смерти.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" представитель Окружной прокуратуры в Ополе Станислав Бар.

"6 ноября 29-летнему полицейскому предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий из-за несоответствующего применения средств непосредственного принуждения с целью обездвижения лица, повлекшего смерть 48-летнего гражданина Украины", — отметил спикер прокуратуры.

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По словам Бара, полицейскому грозит до пяти лет заключения. Он дал показания по делу, но не признал вину. Правоохранитель отстранен от исполнения обязанностей, ему также запрещено выезжать из Польши

Как отметил Бар, вскрытие тела украинца показало, что он мог умереть в результате резкого прекращения дыхательных функций, то есть из-за удушения. Однако точную причину смерти можно будет назвать только после проведения всех экспертиз, в частности, гистопатологической, которая займет еще несколько недель.

Спикер прокуратуры добавил, что тело умершего уже передали семье.

Прокурор рассказал об обстоятельствах инцидента. По его словам, 29 октября полицию вызвал владелец фирмы в населенном пункте Кшивизна, где хотел трудоустроиться украинец. Предприниматель требовал от мужчины, который в итоге отказался у него работать, заплатить за ночлег. Сначала тот отказывался, но к моменту приезда полиции заплатил. Когда полицейские попросили украинца показать документы, он отказался. Поэтому патрульные хотели отвезти мужчину в участок, но он сопротивлялся. Когда на него пытались надеть наручники, применяя силовые приемы, мужчине стало плохо, он потерял сознание. На место вызвали спасателей, но те лишь констатировали смерть украинца.

Бар подчеркнул, что прокуратура исключает применение чрезмерной силы полицейским на почве национальной неприязни и считает это несчастным случаем.

Представитель прокуратуры также отметил, что в Опольском воеводстве это первый в нынешнем году случай смерти во время задержания полицией.

Генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь сообщил, что смерть гражданина Украины Игоря Ш. находится на особом контроле учреждения. Обстоятельства этого случая, включая правомерность применения силы, расследуются Окружной прокуратурой в Ополе.

"Со своей стороны Генконсульство во взаимодействии с правоохранительными органами подчеркивает важность всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств дела", – подчеркнул Токарь.

Напомним, в Польше определили категорию украинцев, которых без всяких условий будут депортировать.

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