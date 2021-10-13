Смерть украинки в польском хостеле: какие версии рассматривает прокуратура и почему считает дело запутанным

Сейчас прокуратура ожидает результатов вскрытия тела умершей украинки и устанавливает контакт с семьей женщины.
Районная прокуратура в городе Стараховице (юго-восток Польши) рассматривает различные версии смерти 51-летней гражданки Украины, которую нашли мертвой в одном из местных хостелов.
Об этом рассказал заместитель районного прокурора прокуратуры в г.. Стараховице Кшиштоф Грудневский, пишет "Укринформ".
"Мы рассматриваем разные версии. Сейчас мы еще не знаем, причастны ли другие лица к смерти, поскольку такая вероятность все еще есть", — отметил прокурор.
По его словам, рабочими версиями является смерть по естественным причинам, избиение в результате которого наступила смерть и целенаправленное убийство. Однако, две последние версии прокурор все же считает маловероятными, поскольку на теле женщины нет характерных следов, которые бы указывали на насильственную смерть.
Из-за того, что нет конкретного свидетеля, который бы рассказал, что женщина делала, где работала, чем занималась накануне трагического события, прокурор уже назвал дело довольно "запутанным". Теперь нужно опрашивать многих людей.
"Мы проверяем, где работала женщина. Одни утверждают, что она до недавнего времени работала, другие говорят, что она вообще нигде не работала. Известно лишь, что она оплатила проживание в хостеле до конца месяца ", — сообщил Грудневский.
Сейчас прокуратура ожидает результатов вскрытия тела умершей украинки и в зависимости от этого определит, как действовать дальше.
Кроме того, до конца недели будет подготовлена полная документация о причинах смерти женщины. Сейчас прокуратура устанавливает контакт с семьей умершей и будет решать, когда и как тело будет передано похоронном агентству для перевозки в Украину.
Напомним:
- В Польше в одном из хостелов в Стараховице обнаружили тело 51-летней гражданки Украины.
- В МИД, комментируя трагедию, сообщили, что женщина находилась на территории соседней страны на законных основаниях. Украинская сторона сотрудничает с польскими следователями органами для установления причины смерти женщины.