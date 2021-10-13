Смерть украинки в польском хостеле: какие версии рассматривает прокуратура и почему считает дело запутанным

Смерть украинки в польском хостеле: какие версии рассматривает прокуратура и почему считает дело запутанным

Сейчас прокуратура ожидает результатов вскрытия тела умершей украинки и устанавливает контакт с семьей женщины.

Районная прокуратура в городе Стараховице (юго-восток Польши) рассматривает различные версии смерти 51-летней гражданки Украины, которую нашли мертвой в одном из местных хостелов.

Об этом рассказал заместитель районного прокурора прокуратуры в г.. Стараховице Кшиштоф Грудневский, пишет "Укринформ".

"Мы рассматриваем разные версии. Сейчас мы еще не знаем, причастны ли другие лица к смерти, поскольку такая вероятность все еще есть", — отметил прокурор.

По его словам, рабочими версиями является смерть по естественным причинам, избиение в результате которого наступила смерть и целенаправленное убийство. Однако, две последние версии прокурор все же считает маловероятными, поскольку на теле женщины нет характерных следов, которые бы указывали на насильственную смерть.

Из-за того, что нет конкретного свидетеля, который бы рассказал, что женщина делала, где работала, чем занималась накануне трагического события, прокурор уже назвал дело довольно "запутанным". Теперь нужно опрашивать многих людей.

Также читайте В Польше во время движения загорелся автобус с украинцами

"Мы проверяем, где работала женщина. Одни утверждают, что она до недавнего времени работала, другие говорят, что она вообще нигде не работала. Известно лишь, что она оплатила проживание в хостеле до конца месяца ", — сообщил Грудневский. Сейчас прокуратура ожидает результатов вскрытия тела умершей украинки и в зависимости от этого определит, как действовать дальше. Кроме того, до конца недели будет подготовлена полная документация о причинах смерти женщины. Сейчас прокуратура устанавливает контакт с семьей умершей и будет решать, когда и как тело будет передано похоронном агентству для перевозки в Украину. Напомним: В Польше в одном из хостелов в Стараховице обнаружили тело 51-летней гражданки Украины.

В МИД, комментируя трагедию, сообщили, что женщина находилась на территории соседней страны на законных основаниях. Украинская сторона сотрудничает с польскими следователями органами для установления причины смерти женщины. Новости мира: в Польше четверню братьев могут разлучить с отцом Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку