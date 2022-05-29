Смерть уже близко: офицер ФСБ ошеломил подробностями тяжелой болезни Путина

У диктатора РФ Владимира Путина якобы "трудная форма быстро прогрессирующего рака".

Путин, развязавший адскую войну в Украине, может терять зрение и из-за болезни ему осталось не долго жить.

Об этом заявил офицер ФСБ в комментарии изданию Mirror.

По данным источника в российской разведке, врачи дали Владимиру Путину максимум три года жизни. Болезнь Путина приводит к тому, что он тоже теряет зрение.

"Нам говорят, что он страдает от головной боли, и когда он появляется по телевизору, ему нужны листы бумаги, на которых все написано огромными буквами, чтобы прочесть то, что он собирается сказать. Они так велики, что на каждой странице может поместиться всего несколько предложений. Его зрение серьезно ухудшается. И его конечности теперь тоже стремительно трясутся", – сказал неназванный офицер ФСБ.

Также читайте Дочь Путина съездила в Германию на процедуру, которую любит Ким Кардашьян

Между тем американский режиссер Оливер Стоун, имевший беспрецедентный доступ к кремлевскому тирана в течение двух лет, сообщил, что Путин якобы уже переболел раком.

Напомним, 69-летний Путин на параде Победы был достаточно беспомощен. Бросалась в глаза болезненная одутловатость лица. Кроме того, внимание привлекло тяжелое шествие Путина. Создавалось ощущение, что он пытается скрыть хромоту или ему сложно передвигаться. Во время самого парада его видели с теплым одеялом на коленях.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что работать с диктатором РФ Владимиром Путиным очень нелегко – он всегда опаздывает, а, чтобы не читать документ, просит их пересказать.

Как сообщалось, политолог заявил, что Путина закачивают таблетками и готовят новую операцию.

Читайте также: