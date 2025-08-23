- Дата публикации
Смертельная авария автобуса с туристами: есть десятки пострадавших и погибшие
Смертельная авария произошла на пути от Ниагарского водопада в Нью-Йорк. Погибли по меньшей мере пять человек.
В штате Нью-Йорк, США, произошла масштабная дорожная авария с участием туристического автобуса. По меньшей мере пять человек погибли и 24 получили ранения.
Об этом сообщило издание Fox News.
Инцидент произошел в округе Дженесси: автобус с 54 пассажирами, который ехал от Ниагарского водопада в Нью-Йорк, столкнулся с грузовиком недалеко от отметки 4039 мили и перевернулся. От удара часть людей выбросило из салона, а некоторые оказались под обломками.
Пострадавших доставили в медицинский центр округа Эри. Врачи уточнили, что двое находятся в операционной, а несколько пациентов — в отделении интенсивной терапии.
Очевидцы утверждают, что автобус неожиданно потерял контроль, выехал через разделительную полосу и перевернулся на обочине. Водитель объяснил, что отвлекся и резко дернул руль. Правоохранители установили: ни технической неисправности, ни алкогольного или наркотического опьянения у него не было. Обвинений против водителя выдвигать не будут.
Среди пассажиров были граждане Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Филиппин и США. Туристическая компания, организовавшая поездку, сотрудничает со следствием.
Сообщается, что для расследования обстоятельств трагедии Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специальную группу.
Напомним, на западе Афганистана произошла масштабная авария — автобус с беженцами сначала врезался в мотоцикл, а затем столкнулся с грузовиком, который перевозил топливо. Известно о 79 погибших, среди них 17 детей.
Ранее мы писали о том, что в районе Эль-Харраш, что в Алжире, в результате падения пассажирского автобуса в реку по меньшей мере восемнадцать человек погибли и десять получили ранения.