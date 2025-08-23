Смертельная авария автобуса с туристами: есть десятки пострадавших и погибшие

ДТП в США. Фото: X/@WBEN

В штате Нью-Йорк, США, произошла масштабная дорожная авария с участием туристического автобуса. По меньшей мере пять человек погибли и 24 получили ранения.

Об этом сообщило издание Fox News.

Инцидент произошел в округе Дженесси: автобус с 54 пассажирами, который ехал от Ниагарского водопада в Нью-Йорк, столкнулся с грузовиком недалеко от отметки 4039 мили и перевернулся. От удара часть людей выбросило из салона, а некоторые оказались под обломками.

Пострадавших доставили в медицинский центр округа Эри. Врачи уточнили, что двое находятся в операционной, а несколько пациентов — в отделении интенсивной терапии.

Очевидцы утверждают, что автобус неожиданно потерял контроль, выехал через разделительную полосу и перевернулся на обочине. Водитель объяснил, что отвлекся и резко дернул руль. Правоохранители установили: ни технической неисправности, ни алкогольного или наркотического опьянения у него не было. Обвинений против водителя выдвигать не будут.

Среди пассажиров были граждане Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Филиппин и США. Туристическая компания, организовавшая поездку, сотрудничает со следствием.

Сообщается, что для расследования обстоятельств трагедии Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специальную группу.

Напомним, на западе Афганистана произошла масштабная авария — автобус с беженцами сначала врезался в мотоцикл, а затем столкнулся с грузовиком, который перевозил топливо. Известно о 79 погибших, среди них 17 детей.

Ранее мы писали о том, что в районе Эль-Харраш, что в Алжире, в результате падения пассажирского автобуса в реку по меньшей мере восемнадцать человек погибли и десять получили ранения.