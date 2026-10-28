Смертельная авария на железной дороге: два поезда столкнулись лоб в лоб, по меньшей мере 30 человек погибли (обновлено)

Авария поезда в Испании.

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В среду, 28 октября, в Испании произошла масштабная железнодорожная авария: столкнулись два скоростных поезда, которые двигались навстречу друг другу. Погибли не менее 30 пассажиров. Тем не менее, жертв может быть больше.

Об этом сообщает испанские издания El País и ABC.

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По данным правительства Кастильи-Ла-Манчи, в результате железнодорожной аварии погибли по меньшей мере 30 человек.

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Министр здравоохранения Моника Гарсия сообщила, что точное количество погибших и пострадавших неизвестно. Она назвала аварию «очень серьезной».

Авария произошла около 9:00 утра между городами Лос-Ебенес и Урда в провинции Толедо, регион Кастилия-Ла-Манча. Один из поездов AVE принадлежал государственному оператору Renfe и следовал из Мадрида в Севилью. Он столкнулся с частным скоростным поездом Iryo, который двигался по встречному направлению. В результате столкновения два вагона Iryo сошли с рельсов.

Представитель правительства Кастильи-Ла-Манчи Эстер Падилья подтвердила, что в вагонах поезда Iryo было 147 человек, а в AVE — 397 пассажиров.

После аварии компания Adif, управляющая железнодорожной инфраструктурой Испании, приостановила движение скоростных поездов на линии между Мадридом и Андалусией. При этом из-за масштаба аварии была задействована команда реагирования на стихийные бедствия.

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В Минздраве отметили, что больницы, расположенные ближе к месту аварии, освобождают места в отделениях интенсивной терапии и операционные, чтобы иметь возможность ухаживать за ранеными.

По данным ABC со ссылкой на источники в Министерстве транспорта Испании, причиной аварии могла стать ошибка человека. Предварительно, работник государственной компании устранял неисправность основной системы сигнализации и не предупредил машиниста поезда AVE о приближении встречного поезда Iryo.

Свидетельства пассажиров

Очевидец аварии строитель Давид Гомес, работавший с коллегами на соседнем участке, вспоминает, что пассажиры пытались выбраться наружу через окна.

«Мы перерезали ограду, чтобы расчистить территорию, и оказывали людям помощь аптечками, которые имели с собой», — рассказал Гомес.

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Одним из пассажиров поезда Renfe был испанский тележурналист Мигель Анхель Перес Лагуна. У него были места в задней части поезда. Он рассказал, что в какой-то момент почувствовал «очень сильный удар». По его словам, передняя часть поезда «просто поднялась в воздух».

Столкновение поездов в Испании.

Столкновение поездов в Испании.

Напомним, между Барселоной и Жироной произошла авария — автобус слетел с горной дороги и упал с 20-метрового склона. Местность, где транспортное средство попало в ДТП, неровная, труднодоступная и нестабильная. В результате аварии пострадало более 80 человек.

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