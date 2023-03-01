Смертельная авария на железной дороге в Греции: количество жертв возросло до 32 человек (фото, видео)

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда.

На севере Греции в ночь на 1 марта столкнулись пассажирский и грузовой поезда. На месте инцидента произошел пожар. Пока известно о 32 погибших, 85 человек пострадали.

Об этом пишет BBC.

Пассажирский поезд направлялся из Афин в северный город Салоники, когда столкнулся лоб в лоб с другим грузовым поездом возле города Лариса в центральной Греции, что привело к пожару по меньшей мере в одном из вагонов.

Horrific train accident in #Greece число mountain now up to 35 with 85 hospitalized.

Определенный рельс hit a passenger train. pic.twitter.com/yk9Ie97iYz — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) Март 1, 2023

По данным железнодорожного оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде находились 350 человек. По словам пассажиров, столкновение напоминало землетрясение.

"В течение 10, 15 секунд был хаос. Перевороты, пожар, свисающие кабели, разбитые окна, люди кричали, люди в ловушке", — говорят очевидцы.

В настоящее время точные причины аварии неизвестны.

"Это было очень мощное столкновение", – сказал региональный губернатор региона Фессалия Костас Агорастос.

По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, и первые два вагона загорелись и были "почти полностью уничтожены".

"Они ехали на большой скорости, и один (машинист – ред.) не знал, что приближается другой", — добавил он.

#Greece train accident: Пассивный трайн и Cargo train collided, в пределах 29 были подвержены, и более чем 85 были разрушены.

Om Shanti #TrainAccident #viralvideo #Jawan #BreakingNews pic.twitter.com/bSgu9t7C6a — Rahul Kumar (@rkhax1) 1 марта 2023

На месте аварии продолжают работу пожарные и медики. Число жертв может возрасти.

СМИ Греции назвали аварию величайшей железнодорожной катастрофой в истории страны. В спасательных работах задействовано 150 сотрудников служб экстренной помощи, 40 единиц спецтехники и подъемные краны.

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