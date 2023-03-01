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Смертельная авария на железной дороге в Греции: количество жертв возросло до 32 человек (фото, видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Смертельная авария на железной дороге в Греции: количество жертв возросло до 32 человек (фото, видео)

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда.

На севере Греции в ночь на 1 марта столкнулись пассажирский и грузовой поезда. На месте инцидента произошел пожар. Пока известно о 32 погибших, 85 человек пострадали.

Об этом пишет BBC.

Пассажирский поезд направлялся из Афин в северный город Салоники, когда столкнулся лоб в лоб с другим грузовым поездом возле города Лариса в центральной Греции, что привело к пожару по меньшей мере в одном из вагонов.

По данным железнодорожного оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде находились 350 человек. По словам пассажиров, столкновение напоминало землетрясение.

"В течение 10, 15 секунд был хаос. Перевороты, пожар, свисающие кабели, разбитые окна, люди кричали, люди в ловушке", — говорят очевидцы.

В настоящее время точные причины аварии неизвестны.

"Это было очень мощное столкновение", – сказал региональный губернатор региона Фессалия Костас Агорастос.

По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, и первые два вагона загорелись и были "почти полностью уничтожены".

"Они ехали на большой скорости, и один (машинист – ред.) не знал, что приближается другой", — добавил он.

На месте аварии продолжают работу пожарные и медики. Число жертв может возрасти.

СМИ Греции назвали аварию величайшей железнодорожной катастрофой в истории страны. В спасательных работах задействовано 150 сотрудников служб экстренной помощи, 40 единиц спецтехники и подъемные краны.

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Дата публикации
Просмотры
1851
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