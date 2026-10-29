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Смертельная авария поездов в Испании: количество погибших выросло, в стране — траур
Причины столкновения расследуют, а среди возможных факторов — сбой системы сигнализации.
В Испании на железнодорожной линии, соединяющей Мадрид с южным регионом Андалусия, столкнулись два скоростных поезда. По последним данным, погибли 68 человек.
Об этом сообщает CNN.
Премьер-министр Педро Санчес прибыл к месту крушения и заявил, что «вся Испания находится в трауре». Правительство объявило три дня официального траура.
Спасатели продолжают поиски среди обломков вагонов. Это вторая смертельная железнодорожная авария в стране за год и самая смертоносная в Европе с 2013 года.
После аварии движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией полностью остановили. Ограничения также коснулись сообщения между столицей, Сьюдад-Реалем и городами на юге страны.
Что известно о крушении в Испании
Авария произошла после 09:00 по местному времени между муниципалитетами Мора и Оргас. По предварительным данным, один скоростной поезд врезался в хвост другого вблизи города Урда. В результате столкновения, по меньшей мере, два вагона сошли с рельсов.
К месту крушения направили значительные силы экстренных служб. По данным испанских спасателей, в ликвидации последствий аварии задействованы были несколько пожарных бригад, три вертолета и две мобильные реанимационные бригады.
По версии, которую озвучило издание El Pais к катастрофе, мог привести сбой системы безопасности LZB, которая контролирует движение на высокоскоростных железнодорожных линиях Испании. Отмечается, в частности, что утром 28 октября из-за неисправности около восьми поездов остановились в районе происшествия.