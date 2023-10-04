Смертельная авария с украинцами в Италии: СМИ назвали предварительную причину ДТП

В компании, где работал водитель, рассказывают, что у него был опыт работы за рулем.

Предварительная причина ужасной аварии в Венеции, в которой погибли более 20 человек, среди которых были украинцы, — водителю автобуса стало плохо.

Об этом сообщает местное издание Corriere del Veneto.

Также читайте Смертельная авария с украинцами в Италии: в МИДе рассказали о жертвах и пострадавших

Журналисты озвучивают, что в первые часы была версия еще одна версия аварии. Предполагали, что перед смертельным падением на борту автобуса возник небольшой пожар, однако позже это опровергли спасатели.

На камерах ведернаблюдения появился момент аварии, который может свидетельствовать, что водителю стало плохо. Как видно на записи, водитель не пытался тормозить, когда врезался в ограждение.

По данным итальянских СМИ, водителя автобусов зовут Альберто Риццотто, ему было 40 лет. Он работал на компанию Martini Bus, арендовавшей автомобиль компании La Linea.

Генеральный директор компании La Linea Массимо Фиорезе рассказывает, что Риццото был водителем с опытом.

"Он был очень хорошим человеком. Периодически совершал необходимые выезды. Судя по тому, что я видел, он работал с нами с 2014 года, потом сделал перерыв, а потом снова вернулся к нам на 7 лет", — вспомнит о нем Фиорезе.

Напомним, поздно вечером 3 октября стало известно, что произошла смертельная авария, среди которых были украинцы. Это впоследствии подтвердили в МИДе Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.