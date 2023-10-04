Смертельная авария с украинцами в Италии: в МИДе рассказали о жертвах и пострадавших

Туристический автобус с пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров.
В ужасной аварии возле Венеции погибли пять украинцев и трое — получили ранения.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии украинским СМИ.
По его словам, в настоящее время дипломатическое ведомство устанавливают связь с родственниками пострадавших и погибших.
"Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются аварией, которая произошла ночью на трассе А4 вблизи Венеции. По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров", – рассказал Николенко.
Украинские консулы сотрудничают с итальянскими правоохранителями, чтобы установить все обстоятельства смертельного ДТП.
Что стало причиной аварии – пока неизвестно.
Кроме граждан Украины, на борту автобуса находились граждане Франции, Германии и Хорватии.
Напомним, поздно вечером 3 октября стало известно, что у Венеции с моста упал автобус с туристами, среди которых были украинцы. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Выжили в катастрофе 18 пассажиров, получивших ранения и находящихся в разных больницах в Венето.
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