Смертельная авария унесла жизни 11 человек: автобус столкнулся с грузовиком

ДТП в Турции / © Bild

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В провинции Маниса на западе Турции туристический автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии 11 человек погибли, еще 27 получили ранения. ДТП произошло сегодня возле въезда на автомагистраль возле города Акхисар. Автобус следовал из Бурсы в направлении Измира.

Об этом сообщает Bild.

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Пострадавших доставили в больницы. По последним данным министра здравоохранения Турции, один из них находится в тяжелом состоянии, еще 18 человек — в состоянии средней тяжести.

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По предварительной версии, грузовик мог выехать на встречную полосу. Однако официальная причина аварии пока не установлена.

Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств столкновения.

Напомним, ранее смертельное ДТП унесло жизни украинки в Турции. В городе Алания произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель 34-летней гражданки Украины Асии Мачкалян. Она находилась на мотоцикле, столкнувшемся с легковым автомобилем на одном из городских проспектов.

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