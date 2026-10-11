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Смертельная авария унесла жизни 11 человек: автобус столкнулся с грузовиком
В Турции в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком погибли 11 человек, еще 27 пострадали.
В провинции Маниса на западе Турции туристический автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии 11 человек погибли, еще 27 получили ранения. ДТП произошло сегодня возле въезда на автомагистраль возле города Акхисар. Автобус следовал из Бурсы в направлении Измира.
Об этом сообщает Bild.
Пострадавших доставили в больницы. По последним данным министра здравоохранения Турции, один из них находится в тяжелом состоянии, еще 18 человек — в состоянии средней тяжести.
По предварительной версии, грузовик мог выехать на встречную полосу. Однако официальная причина аварии пока не установлена.
Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств столкновения.
Напомним, ранее смертельное ДТП унесло жизни украинки в Турции. В городе Алания произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель 34-летней гражданки Украины Асии Мачкалян. Она находилась на мотоцикле, столкнувшемся с легковым автомобилем на одном из городских проспектов.