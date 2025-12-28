Смертельная авария в Польше: МИД подтвердил гибель пяти молодых украинцев

Смертельная авария возле Бжега

В МИД Украины подтвердили, что неподалеку от города Бжег на юго-западе Польши в ДТП погибли 6 человек, из которых пятеро украинцев.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

По информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, 24 декабря на трассе DK39 произошло ДТП, в результате которого погибли граждане Украины 1995, 2003, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Польские правоохранители проводят следственные действия.

В МИДе заверили, что украинские консулы находятся в контакте с родственниками погибших украинцев.

Напомним, что вблизи города Бжег утром 24 декабря произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Лоб в лоб столкнулись автомобили Ford Kuga и Volkswagen Passat.

«В Volkswagen Passat находились лица украинской национальности — четверо мужчин и женщина. Для их идентификации будет необходимо генетическое тестирование», — сказал представитель Окружной прокуратуры, которого цитирует «Fakt.pl».

