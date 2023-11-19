Смертельная авария в Польше с украинцами: посол рассказал о погибшем ребенке и его матери (фото)

В Польше в результате ДТП погибли шестилетний ребенок и две женщины.

В Польше утром 19 ноября произошла смертельная авария – автобус с десятью украинцами разбился возле города Грубешев, недалеко от украинской границы. В результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет.

О причинах аварии и травмированных рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Наталья Волосацкая в эфире ТСН.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Погиб и 6-летний ребенок! Стали известны предварительные причины смертельного ДТП с украинцами в Польше

По предварительной информации, водитель автобуса мог уснуть, выехать на встречную полосу и въехать в дерево.

Как рассказал посол Украины в Польше Василий Зварыч, в результате аварии были ранены четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. Сейчас они находятся в больнице.

"Мама 3-летнего ребенка находится в отделении полиции, ей, в частности, оказывают психологическую помощь, потому что ее старший ребенок — 6-летняя девочка погибла в ДТП", — рассказал посол.

По информации местной полиции, водитель автобуса был трезв.

Авария в Польше с украинцами 19 ноября/Фото: скриншот

Авария в Польше с украинцами 19 ноября/Фото: скриншот

Авария в Польше с украинцами 19 ноября/Фото: скриншот

Напомним, 19 ноября в Польше произошло смертельное ДТП с украинцами. В результате аварии погибли две женщины и ребенок.

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