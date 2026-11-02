Смертельная авиакатастрофа: бизнес-джет взорвался на дороге, много погибших

Авиакатастрофа во Флориде / © Associated Press

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В воскресенье днем в штате Флорида (США) произошла масштабная авиакатастрофа: частный бизнес-джет, следовавший из Техаса на Багамские острова, вошел в стремительное пике, упал вблизи жилого квартала и взорвался, образовав огромную пылающую воронку прямо на дороге. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли.

Об этом сообщает Associated Press.

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По данным Министра транспорта США Шона Даффи, авария бизнес-джета Learjet 60 была зафиксирована в 12:50 по местному времени в округе Палм-Бич (Гринейкрс). Федеральное авиационное управление (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование трагедии.

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Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что на земле никто из местных жителей не пострадал.

«Это была катастрофическая авиакатастрофа. Самолет падал, словно ракета, и оставил огромный воронку на обочине дороги», — отметил Десантис.

Последние минуты полета и переговоры пилотов

Самолет вылетел из международного аэропорта Остин-Бергстром в Техасе. По данным записей радиообмена и сервисов отслеживания полетов, воздушное судно двигалось на высоте около 10,6 км (35 000 футов), когда пилоты сообщили диспетчерам о турбулентности и оледенении, попросив разрешение подняться выше.

Однако ситуация быстро вышла из-под контроля. В считанные минуты самолет перешел в вертикальное падение со скоростью от 3 000 до 9 000 метров в минуту, что превысило допустимые технические границы конструкции судна.

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Согласно аудиозаписи сервиса LiveATC.net, экипаж успел подать сигнал бедствия:

«У нас превышение скорости, мы снижаемся со скоростью 20 000 футов в минуту… Мы сейчас врежемся в землю», — передал пилот за секунды до удара.

Причины и последствия аварии

Эксперты по авиационной безопасности отмечают, что обледенение и сильная турбулентность могли привести к падению самолета во время крейсерского полета. В регионе в это время бушевали ливни, а метеорологи предупреждали о риске затоплений.

Кадры из авторегистраторов очевидцев зафиксировали момент, как самолет на огромной скорости врезается в проезжую часть в нескольких метрах от жилых домов и припаркованных автомобилей, после чего загорается пуля огня.

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Из-за аварии местные власти временно эвакуировали около 600 жителей из соседнего городка мобильных домов на время проведения первоочередных следственных действий. Движение по автотрассе полностью перекрыто.

Напомним, 23 октября на Филиппинах во время учебного полета столкнулись два военных самолета. В результате аварии погибли все четверо находившихся на бортах пилотов. Отмечается, что инцидент произошел в провинции Батангас к югу от Манилы. По данным властей, два самолета SF-260 столкнулись на низкой высоте, а затем упали на территории авиабазы Фернандо в городе Липа. На земле никто не пострадал.

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