Смертельная авиакатастрофа в США: погиб гонщик NASCAR

В авиакатастрофе в США погибла легенда NASCAR Грег Биффл: первые подробности / © dailymail.co.uk

Реклама

В штате Северная Каролина произошла масштабная авиакатастрофа, унесшая жизни нескольких человек, среди которых — известный гонщик NASCAR Грег Биффл. Частный самолет Cessna Citation разбился в региональном аэропорту Стейтсвилл в четверг утром около 10:15 по местному времени.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), на борту находились шесть человек. Самолет вылетел из аэропорта Стейтсвилл в 10:00 и направлялся в Сарасоту (штат Флорида). Пролетев около пяти миль, экипаж по неизвестным причинам решил повернуть вспять.

Реклама

Свидетели из соседнего гольф-клуба отметили, что перед падением борт летел «слишком низко». Самолет никогда не поднимался выше 600 метров (2000 футов). При попытке аварийной посадки Cessna упала вблизи взлетно-посадочной полосы и мгновенно вспыхнула.

В авиакатастрофе в США погибла легенда NASCAR Грег Биффл. / © dailymail.co.uk

Представитель офиса шерифа округа Иределл подтвердил наличие многочисленных погибших, однако точное количество жертв пока не называются. Смерть Грега Биффла подтвердил его близкий друг. Известно, что самолет принадлежал компании GB Aviation Leasing LLC, зарегистрированной по имени гонщика.

Расследованием занимается FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Среди факторов, которые могли повлиять на катастрофу, рассматривают сложные погодные условия — низкая облачность и видимость менее трех миль. Кроме того, еще мог повлиять легкий дождь, который непосредственно в момент аварии перешел в сильный ливень. Стоит отметить, что у аэропорта Стейтсвилла нет диспетчерской башни, поэтому пилоты самостоятельно координируют движение через общую радиочастоту.

Напомним, возле международного аэропорта Louisville Muhammad Ali в США произошла авиакатастрофа с участием грузового самолета UPS. Инцидент произошел во время взлета воздушного судна во вторник вечером по местному времени.

Реклама

Ранее сообщалось, британец Вишваш Кумар Рамеш — единственный выживший в крушении самолета Air India пассажир — признался, что трагедия его глубоко «сломала» морально и физически. Мужчина, потерявший младшего брата и собственный бизнес, теперь почти не выходит из дома и страдает от постоянной боли.