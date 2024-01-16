Смертельная "болезнь Х": лидеры мира обсудят в Давосе угрозу гипотетической пандемии

Ученые еще не знают, какой тип вируса может привести к следующей пандемии – или, иными словами, чем окажется "болезнь X".

Мировые лидеры собираются на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы обсудить обеспокоенность возможной будущей пандемией, которая может повлечь в 20 раз больше смертей, чем COVID-19.

Об этом пишет Independent.

По данным Всемирной организации здравоохранения, речь идет об условной "болезни X". Этот термин используется для обозначения планирования гипотетической будущей международной эпидемии, вызванной еще неизвестным патогеном, вызывающим заболевание человека.

ВОЗ – о "болезни Х"

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Во время сессии под названием "Подготовка к болезни X" панель под руководством главы ВОЗ доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса расскажет о "новых усилиях, необходимых для подготовки систем здравоохранения к многочисленным будущим вызовам", чтобы быть готовыми к более смертельной пандемии.

ВОЗ считает "болезнь X" приоритетной в своих кампаниях по повышению осведомленности, наряду с COVID-19, вирусом Эбола, вирусом Зика, Крымско-Конгожской геморрагической лихорадкой, Ближневосточным респираторным синдромом (Mers-CoV) и тяжелым острым респираторным синдромом (Sars).

ВОЗ добавила в этот список "болезнь X" еще в 2018 году, поскольку стремилась начать дискуссии о борьбе с глобальной пандемией в будущем.

Организация отдала приоритет исследованиям и разработкам в чрезвычайных ситуациях для всех этих заболеваний, заявив, что проект "явно направлен на раннюю подготовку межсекторальных исследований и разработок [исследований и разработок], также касающихся неизвестной болезни Х".

"Во всем мире количество потенциальных патогенов очень большое, а ресурсы для исследований и разработок болезней ограничены", – заявили ранее в ВОЗ.

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Вместе с Гебрейесусом в сессии 17 января примут участие глава Минздрава Бразилии Нисия Триндаде Лима, председатель правления фармацевтического гиганта AstraZeneca Мишель Демаре, гендиректор производителя медоборудования Royal Philips Рой Якобс и исполнительный вице-глава индийской сети больниц Apollo Прита Редди.

"Болезнь Х" — что это

Отмечается, что ученые еще не знают, какой тип вируса может привести к следующей пандемии – или, иными словами, чем именно окажется "болезнь X".

Многие думают, что это может быть коронавирус, например SARS-CoV-2, вирус, который вызывает заболевание COVID-19, или новый штамм гриппа.

"Эта концепция ("болезни X" – ред.) была одним из уроков, которые мы усвоили из этой пандемии (COVID-19 – ред.)", — сказал доктор Томас Руссо, эксперт по инфекционным болезням из Школы медицины и биомедицинских наук Университета Баффало Джейкобса.

"Поскольку человечество разрушает эти барьеры [между людьми и другими видами] из-за рынков живых животных и вырубки лесов, нам нужны постоянные наблюдения, исследования и улучшение биозащиты по всему миру", — отметил Руссо.

Он предупредил, что "болезнь X" также может оказаться совершенно новым патогеном, который еще не известен даже среди животных.

Для ВОЗ теперь стала критической целью подготовка к борьбе со следующей пандемией и определение того, как предотвратить крах национальной инфраструктуры здравоохранения, как это было во многих странах в 2020 году.

Вакцина против "болезни Х"

По оценкам британских ученых, вакцину от нового вируса с пандемическим потенциалом можно будет разработать всего за 100 дней. В августе 2023 года исследователи из Оксфордского университета объявили, что они изучают, как адаптировать созданную им вакцину против COVID-19 для "болезни X". Они также будут изучать, как можно разработать другие вакцины, чтобы предотвратить будущие угрозы.

Напомним, в анонсе на сайте форума в Давосе было опубликовано сообщение, что мир может столкнуться с новой пандемией из-за появления загадочной "болезни Х", которая будет смертельнее коронавируса.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Эпидемия болезни Х может убить значительно больше людей, чем коронавирус

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