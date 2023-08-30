Смертельная болезнь легионеров захватила Польшу: что известно о заболевании и при чем здесь Россия

В польском Жешуве вблизи границы с Украиной произошла вспышка легионеллеза или "болезни легионеров" — опасного легочного заболевания с высоким уровнем летальных исходов.

В Польше в Жешувском воеводстве, граничащем с Украиной, уже 16 человек скончались от вспышки легионеллеза. В настоящее время уже подтверждено более 150 случаев заражения опасной болезнью.

Симптомы легионеллеза или "болезни легионеров"

Legionella pneumophila впервые была выделена в 1976 году после вспышки на съезде Американского легиона в Филадельфии в США — отсюда и произошло название "болезнь легионеров".

Микроорганизмы Legionella часто находятся в почве и пресной воде. Бассейны, увлажнители воздуха, кондиционеры — все эти системы связаны с наличием пресной воды, а это среда естественного обитания провоцирующих болезнь бактерий.

Легионеллезом можно заразиться от обычного кондиционера

К примеру, в системе охлаждения кондиционера накапливается конденсат, который под солнечными лучами нагревается до высокой температуры, создавая благоприятные условия для жизнедеятельности легионеллы. Однако эта болезнь не передается от человека к человеку, заражение возможно только при контакте с водой, содержащей вредные бактерии.

Чаще всего легионеллез возникает у:

стариков;

пациентов с диабетом или хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ);

курильщиков;

пациентов с ослабленным иммунитетом.

Самые распространенные симптомы заболевания:

выраженная слабость,

сильная головная боль,

потеря аппетита,

иногда диарея;

повышенная температура тела;

одышка;

сильный кашель.

На начальном этапе признаки поражения дыхательных путей незаметны. Однако уже через сутки от появления первых симптомов, происходит резкое повышение температуры тела до 39-40 градусов по Цельсию, одышка и сильный сухой изнурительный кашель. Некоторые пациенты жалуются на кровохарканье, боли в мышцах и суставах.

В некоторых случаях возможны даже дезориентация в пространстве, бред, галлюцинации. В 30% случаев дыхательная недостаточность может привести к смертельному исходу.

Легионеллез распространился в Польше / Фото: pixabay.com

Легионеллез в Польше

По состоянию на 30 августа в соседней Польше зарегистрировано 16 смертей с подтвержденной легионеллезной инфекцией. Еще 155 человек инфицированы. Об этом сообщила районная санитарно-эпидемиологическая станция в Жешуве.

Большинство случаев заражения приходится именно на Жешув (104 пациента), Жешувский округ (35 пациентов) и Дембикский округ (4 пациента).

Первый случай легионеллеза был обнаружен 18 августа именно в Жешуве. Сейчас наличие легионеллы подтвердили еще и в одном из кранов больницы Легница. Однако пока ни один пациент не заражен бактерией.

До сих пор неизвестно, что повлекло за собой увеличение числа больных и что является источником заражения, однако власти Польши проверяют все варианты. Сейчас продолжаются проверки относительно того, могла ли вспышка легионеллеза быть диверсией, учитывая роль города как транзитного центра поставок техники в Украину.

"По этому вопросу Агентство внутренней безопасности осуществляло сверхнормативную деятельность. В этой ситуации мы хотели исключить определенные сценарии. Пока мы не обнаружили никакой информации о том, что имеем дело с каким-либо саботажем", – сказал Станислав Жарин, советник министра-координатора спецслужб Польши.

Лечение и профилактика легионеллеза / Фото: Pexels

Лечение и профилактика легионеллеза

Следует помнить, что легионеллез живет там, где вода. Так что если люди работают с кондиционерами в жару или сантехническими сооружениями – нужно носить маски.

Чтобы защититься в быту, необходимо хорошо высушивать все места в доме, где есть вода. То есть тщательно ухаживать за душевыми кабинами и ваннами, не оставлять там влагу, вовремя чистить кондиционеры и увлажнители воздуха. Также следует следить за чистотой и сухостью небулайзера.

Лечение смертельного недуга самостоятельно очень опасно. При выявлении симптомов, похожих на болезнь легионеров, следует немедленно обратиться к врачам.

В большинстве случаев больным назначают:

фторхинолоны;

макролиды;

иногда доксициклин.

Фторхинолоны назначаются в/в или перорально в течение 7–14 дней, а у пациентов с тяжелым иммунодефицитом рекомендуемая продолжительность составляет иногда до 3 нед. Азитромицин (в течение 5–10 дней) эффективен, в то же время эритромицин может быть менее эффективным — его следует применять только для лечения легкой пневмонии у пациентов без нарушений иммунитета. Доксициклин является альтернативой иммунокомпетентным пациентам с легкой пневмонией.

Добавление рифампина не рекомендуется, поскольку польза не была доказана и существует вероятность причинения вреда.

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