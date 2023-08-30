Смертельная болезнь легионеров захватила Польшу: что известно о заболевании и при чем здесь Россия

В польском Жешуве вблизи границы с Украиной произошла вспышка легионеллеза или "болезни легионеров" — опасного легочного заболевания с высоким уровнем летальных исходов.
В Польше в Жешувском воеводстве, граничащем с Украиной, уже 16 человек скончались от вспышки легионеллеза. В настоящее время уже подтверждено более 150 случаев заражения опасной болезнью.
Симптомы легионеллеза или "болезни легионеров"
Legionella pneumophila впервые была выделена в 1976 году после вспышки на съезде Американского легиона в Филадельфии в США — отсюда и произошло название "болезнь легионеров".
Микроорганизмы Legionella часто находятся в почве и пресной воде. Бассейны, увлажнители воздуха, кондиционеры — все эти системы связаны с наличием пресной воды, а это среда естественного обитания провоцирующих болезнь бактерий.
К примеру, в системе охлаждения кондиционера накапливается конденсат, который под солнечными лучами нагревается до высокой температуры, создавая благоприятные условия для жизнедеятельности легионеллы. Однако эта болезнь не передается от человека к человеку, заражение возможно только при контакте с водой, содержащей вредные бактерии.
Чаще всего легионеллез возникает у:
- стариков;
- пациентов с диабетом или хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ);
- курильщиков;
- пациентов с ослабленным иммунитетом.
Самые распространенные симптомы заболевания:
- выраженная слабость,
- сильная головная боль,
- потеря аппетита,
- иногда диарея;
- повышенная температура тела;
- одышка;
- сильный кашель.
На начальном этапе признаки поражения дыхательных путей незаметны. Однако уже через сутки от появления первых симптомов, происходит резкое повышение температуры тела до 39-40 градусов по Цельсию, одышка и сильный сухой изнурительный кашель. Некоторые пациенты жалуются на кровохарканье, боли в мышцах и суставах.
В некоторых случаях возможны даже дезориентация в пространстве, бред, галлюцинации. В 30% случаев дыхательная недостаточность может привести к смертельному исходу.
Легионеллез в Польше
По состоянию на 30 августа в соседней Польше зарегистрировано 16 смертей с подтвержденной легионеллезной инфекцией. Еще 155 человек инфицированы. Об этом сообщила районная санитарно-эпидемиологическая станция в Жешуве.
Большинство случаев заражения приходится именно на Жешув (104 пациента), Жешувский округ (35 пациентов) и Дембикский округ (4 пациента).
Первый случай легионеллеза был обнаружен 18 августа именно в Жешуве. Сейчас наличие легионеллы подтвердили еще и в одном из кранов больницы Легница. Однако пока ни один пациент не заражен бактерией.
До сих пор неизвестно, что повлекло за собой увеличение числа больных и что является источником заражения, однако власти Польши проверяют все варианты. Сейчас продолжаются проверки относительно того, могла ли вспышка легионеллеза быть диверсией, учитывая роль города как транзитного центра поставок техники в Украину.
"По этому вопросу Агентство внутренней безопасности осуществляло сверхнормативную деятельность. В этой ситуации мы хотели исключить определенные сценарии. Пока мы не обнаружили никакой информации о том, что имеем дело с каким-либо саботажем", – сказал Станислав Жарин, советник министра-координатора спецслужб Польши.
Лечение и профилактика легионеллеза
Следует помнить, что легионеллез живет там, где вода. Так что если люди работают с кондиционерами в жару или сантехническими сооружениями – нужно носить маски.
Чтобы защититься в быту, необходимо хорошо высушивать все места в доме, где есть вода. То есть тщательно ухаживать за душевыми кабинами и ваннами, не оставлять там влагу, вовремя чистить кондиционеры и увлажнители воздуха. Также следует следить за чистотой и сухостью небулайзера.
Лечение смертельного недуга самостоятельно очень опасно. При выявлении симптомов, похожих на болезнь легионеров, следует немедленно обратиться к врачам.
В большинстве случаев больным назначают:
- фторхинолоны;
- макролиды;
- иногда доксициклин.
Фторхинолоны назначаются в/в или перорально в течение 7–14 дней, а у пациентов с тяжелым иммунодефицитом рекомендуемая продолжительность составляет иногда до 3 нед. Азитромицин (в течение 5–10 дней) эффективен, в то же время эритромицин может быть менее эффективным — его следует применять только для лечения легкой пневмонии у пациентов без нарушений иммунитета. Доксициклин является альтернативой иммунокомпетентным пациентам с легкой пневмонией.
Добавление рифампина не рекомендуется, поскольку польза не была доказана и существует вероятность причинения вреда.
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