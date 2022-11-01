Смертельная давка: количество жертв на праздновании Хэллоуина в Сеуле возросло

Число жертв масштабной давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле возросло. Объявлен национальный траур.
В центре Сеула в результате давки в районе Итхевона погибли 156 человек – 101 женщина и 55 мужчин. Трагедия произошла во время празднования Хэллоуина.
Об этом сообщает CNN.
По данным полиции Сеула, 12 жертв были подростками, а более 100 – в возрасте 20 лет.
Среди них было 26 иностранных граждан из таких стран, как США, Китай, Иран, Таиланд, Шри-Ланка, Япония, Австралия, Норвегия, Франция, Россия, Австрия, Вьетнам, Казахстан и Узбекистан.
Еще 149 человек получили ранения, 33 — серьезные, в том числе 15 иностранных граждан.
По словам представителя Министерства обороны Кореи, среди погибших также трое южнокорейских военнослужащих.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил национальный траур. Глава государства также назвал давку "трагедией и катастрофой, которая никогда не должна произойти". По распоряжению президента в центральный район Сеула были переброшены дополнительные медработники и спасатели.
Журналисты также информируют, что столичные власти получили более 350 заявлений о пропавших без вести гражданах, присутствовавших на площади во время празднования Хэллоуина.
Напомним, вечером 29 октября в центральном районе Сеула произошла масштабная давка во время празднования Хэллоуина. Местные власти сначала информировали, что в результате инцидента погибли более 50 человек, и еще более 100 граждан получили различные травмы. Прибывшие на место ЧП медработники оказывали первую помощь и пытались реанимировать пострадавших.
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