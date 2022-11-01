Смертельная давка: количество жертв на праздновании Хэллоуина в Сеуле возросло

Число жертв масштабной давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле возросло. Объявлен национальный траур.

В центре Сеула в результате давки в районе Итхевона погибли 156 человек – 101 женщина и 55 мужчин. Трагедия произошла во время празднования Хэллоуина.

Об этом сообщает CNN.

По данным полиции Сеула, 12 жертв были подростками, а более 100 – в возрасте 20 лет.

Среди них было 26 иностранных граждан из таких стран, как США, Китай, Иран, Таиланд, Шри-Ланка, Япония, Австралия, Норвегия, Франция, Россия, Австрия, Вьетнам, Казахстан и Узбекистан.

Еще 149 человек получили ранения, 33 — серьезные, в том числе 15 иностранных граждан.

Фото: Associated Press

По словам представителя Министерства обороны Кореи, среди погибших также трое южнокорейских военнослужащих.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил национальный траур. Глава государства также назвал давку "трагедией и катастрофой, которая никогда не должна произойти". По распоряжению президента в центральный район Сеула были переброшены дополнительные медработники и спасатели.

Журналисты также информируют, что столичные власти получили более 350 заявлений о пропавших без вести гражданах, присутствовавших на площади во время празднования Хэллоуина.

Напомним, вечером 29 октября в центральном районе Сеула произошла масштабная давка во время празднования Хэллоуина. Местные власти сначала информировали, что в результате инцидента погибли более 50 человек, и еще более 100 граждан получили различные травмы. Прибывшие на место ЧП медработники оказывали первую помощь и пытались реанимировать пострадавших.

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