Смертельная давка на футбольном стадионе: правозащитники заявляют о более чем 100 погибших

Гвинейские правозащитники заявили, что количество погибших достигло более сотни, одна власть это отрицает

Общее число погибших еще не подтверждено, однако оно значительно превышает официальное – 56 человек, об этом сообщает BBC.

Правозащитники заявили, что оценка базируется на информации из больниц, кладбищ, свидетелей на стадионе, семей жертв, мечетей, церквей и местных СМИ, в том числе сообщают, что более 50 человек считаются пропавшими без вести.

Военное правительство страны предостерегло от распространения "неподтвержденной" информации и заявило, что расследование трагедии в городе Нзерекоре продолжается.

Министр юстиции Яя Кайраба Каба отметил, что любого, кто распространяет "непроверенную или вредную информацию", арестуют и привлекут к ответственности.

Напомним, во время финала футбольного турнира между командами Лабе и Нзерекоре началась давка, как следствие, погибли люди. Большинство из них — дети. газ после того, как люди пытались скрыться.

Правозащитники обвиняют в трагедии организаторов игры и правящую военную хунту Гвинеи, проводившую турнир в честь президента Мамади Думбуя.

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