Смертельная давка на концерте рэпера Тревиса Скотта в Техасе: 9-летнего мальчика затоптали

Мальчик находился на концерте со своим отцом.

Число погибших в результате давки на концерте рэпера Тревиса Скотта в американском штате Техас возросло. 9-летний мальчик Эзра Блаунт стал десятой жертвой.

Об этом пишет BBC.

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Мальчик находился на концерте со своим отцом, Трестоном Блаунтом. Когда рэпер Тревис Скотт появился на сцене, люди бросились вперед и начали толкаться. Отец Эзры не мог дышать и потерял сознание, а сам мальчик впал в толпу, и его затоптали.

Когда отец очнулся, его сына уже госпитализировали и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Ребенка ввели в искусственную кому из-за серьезного повреждения внутренних органов и мозга. Однако его не удалось спасти.

Семья подала против Скотта и организаторов мероприятия иск на 1 млн. долларов.

Напомним, что давка произошла 5 ноября во время открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали около 50 тысяч человек. Власти ранее сообщали о гибели восьми человек в возрасте от 14 до 27 лет, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных оказались дети. Накануне стало известно, что после концерта скончалась 22-летняя девушка.

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