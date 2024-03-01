Смертельная давка в Газе: более 100 человек погибли под грузовиками – подробности

В Секторе Газа 29 февраля в давке погибли более 110 палестинцев, когда туда приехала автоколонна с грузом гуманитарной помощи. Толпа людей бросилась к машинам в попытках схватить все, до чего могли дотянуться. В Газу уже несколько недель не поступало практически никакой гуманитарной помощи.

Об этом пишет BBC.

Израильские военные на КПП заявили, что открыли огонь по некоторым палестинцам, предположив, что складывается опасная ситуация, но руководство ЦАХАЛ утверждает, что это была "сдержанная реакция".

Палестинец, который был свидетелем этих событий, подтвердил, что большинство людей погибло от давки и под колесами грузовиков, а не от огня израильских военных.

На видео, опубликованном израильскими военными, видно, как тысячи людей залезли на грузовики и скопились вокруг них.

Как заявило подконтрольное ХАМАСу Министерство здравоохранения, в результате давки погибли 112 палестинцев, 760 получили травмы. Представитель министерства Ашраф аль-Кудра назвал произошедшее "разной".

Представитель израильских властей Ави Хайман назвал события "трагедией" и подчеркнул, что по предварительным данным причиной гибели такого количества люди стали водители машин, которые в какой-то момент запаниковали и проехали буквально через толпу людей, ожидавших прибытия гуманитарной помощи.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил события в Газе, напомнив, что мирные жители срочно нуждаются в гуманитарной помощи и снова призвал к немедленному гуманитарному перемирию, а также к освобождению всех заложников.

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Белый дом рассматривает две версии произошедшего в Газе. По его словам, палестинская и израильская версия противоречат друг другу.

Он также выразил обеспокоенность тем, что из-за этого инцидента США и другим посредникам будет сложнее достичь временного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС.

Напомним, Министерство здравоохранения Газы озвучило общее количество жертв из-за войны ХАМАСа и Израиля.

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