Смертельная экскурсия: в Исландии на туристов упал потолок ледяной пещеры

Один турист погиб, еще двое считаются пропавшими без вести после того, как в воскресенье, 25 августа, на юге Исландии частично обрушился потолок ледяной пещеры, в то время когда там находилась экскурсионная группа из 25 человек.

Об этом сообщает Fox News.

По информации местной полиции, группа туристов из разных стран исследовала пещеры ледника Брейдамеркурйёкюдль вместе с гидом, когда около 15:00 по местному времени четырех человек внезапно завалило глыбами льда. Один турист скончался на месте от полученных травм, второй получил серьезные ранения и был доставлен вертолетом в больницу в Рейкьявике. Еще два человека оказались погребены под тоннами ледяных обломков.

Около 200 спасателей начали разбор завалов, чтобы найти двух пропавших людей, но были вынуждены приостановить работы из-за темноты и "сложных условий", сообщили в полиции. Поисково-спасательную миссию смогли продолжить только утром в понедельник, однако пока нет информации о результатах операции.

Исландская общественная телекомпания RUV сообщила, что спасателям пришлось вручную резать лед цепными пилами, так как доставить к месту трагедии специальное оборудование невозможно из-за сложного рельефа ледника.

Глава местной полиции Свейнн Кристьян Рунарссон заявил журналистам, что нет никаких доказательств того, что экскурсия по пещере не должна была состояться.

"Эти походы организуют опытные горные гиды. Всегда может не повезти. Я доверяю этим людям оценивать ситуацию — когда безопасно или небезопасно идти, и за это время там была проделана хорошая работа. Это живая земля, так что может случиться все что угодно", — подчеркнул Рунарссон.

По мнению властей, обрушение вряд ли было связано с извержением вулкана на юго-востоке Исландии в пятницу, 23 августа, которое произошло более чем в сотне километров от ледника.

Напомним, в австрийских Альпах погибла 40-летняя туристка после того, как на нее напало стадо коров. Две дочери погибшей, которые были вместе с ней, получили серьезные ранения.

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