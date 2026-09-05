Смертельная эпидемия кори: почти 1000 детей умерли, больницы переполнены, а прививка не останавливает вспышку

Капельница. / © Associated Press

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Бангладеш с марта борется с эпидемией кори. Вспышка болезни стала самым смертоносным за последние десятилетия и охватила всю страну. Около 1000 детей умерли. Больницы переполнены.

Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на последние данные Министерства здравоохранения.

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В Бангладеш уже умерло 986 ​​детей, больных корью. Число случаев заражения превысило 180 тысяч. Впрочем, каждый день обнаруживают тысячи новых случаев, несмотря на то, что Дакка начала массовую вакцинацию для борьбы со вспышкой.

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«Обязательные кампании по вакцинации, начатые с весны, не улучшили ситуацию. Значительное количество детей не получило вакцину. Мы пытаемся наверстать упущенное», — заявил советным премьера по вопросам здравоохранения Зиауддин Хайдер.

Большинство случаев, зарегистрированных в Бангладеш, были среди детей от шести месяцев до пяти лет.

Медики сетуют, что многие родители обращаются в больницу только тогда, когда их ребенок уже в тяжелом состоянии, и часто его невозможно спасти. Кроме того, многие пациенты страдают от недоедания, а это также ухудшает их состояние.

Напомним, в Непале людей чудом нашли живыми через девять дней после страшного наводнения. Двух рабочих вызволили из 170-метрового тоннеля затопленной гидроэлектростанции Тришули 3A.

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По данным непальского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате наводнения погибли по меньшей мере 1300 человек. Более 5000 остаются пропавшими без вести.

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