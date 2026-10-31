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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Смертельная инъекция не возымела: врач раскрыл шокирующие подробности неудачной казни в США

После неудачной казни врачу, который должен был засвидетельствовать смерть осужденной, должен был сделать все возможное, чтобы спасти ее.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Криста Пайк

Криста Пайк

Американка Криста Пайк, которую приговорили к смертной казни за совершенное в 1995-м убийство, не умерла после введения смертельной инъекции, а получила повреждения рук. Неудачная казнь, которая должна была состояться 30 сентября в штате Теннесси (США), обернулась медицинским скандалом.

69-летний врач Марк Фаулер в интервью Intelligencer поделился своим мнением об инциденте.

Врач рассказал, что должен находиться рядом и засвидетельствовать смерть осужденной на казнь Кристи Пайк. В то же время он добавил, что в его обязанности медика не входило непосредственное введение смертельной инъекции. Впрочем, после неудачной процедуры, смотритель сообщил, что Пайк все еще жива, и Марк Фаулер оказался перед противоположной задачей — спасать ей жизнь.

«Я подумал: у людей бывают разные реакции на медикаменты, так что дадим ей еще несколько минут», — вспомнил Фаулер.

Прошло полчаса, но женщина не умерла. У врача появились опасения, что осужденная выживет, но из-за недостатка кислорода получит необратимые повреждения мозга и «окажется в постоянном вегетативном состоянии». Пайк находилась в коме. Тогда заместитель комиссара принял решение остановить смертную казнь.

После этого роль врача Фаулера кардинально изменилась. Вместо того чтобы свидетельствовать о смерти осужденной, он должен был сделать все возможное, чтобы спасти ее.

Как пишет Intelligencer, Фаулер приказал принести кислородный баллон, после чего 50-летнюю Пайк срочно доставили в медицинский центр Университета Вандербильта в Нэшвилле. В больнице женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также медики лечили серьезные ожоги и волдыри на ее руках.

Что пошло не так после казни

Впоследствии стали выясняться обстоятельства того, что пошло не так. Оказалось, что внутривенный катетер установили неправильно — препарат не попал непосредственно в кровеносные сосуды.

Фаулер объяснил, что иногда тонкая пластиковая трубка может забиться или сместиться. Также во время введения лекарства она может сложиться внутри. В результате смертельный препарат попал не в кровоток, а в подкожные ткани рук осужденной. Именно это, по словам врача, могло стать причиной неудачной казни.

Несмотря на скандал и тяжелые последствия неудачной процедуры Фаулер считает, что Кристи Пайк все равно должны казнить. Он объясняет свою позицию необходимостью восстановить справедливость для семьи жертвы.

Медик также прокомментировал критику в свой адрес, ведь оппоненты смертной казни призывают его отказаться от участия в подобных процедурах. Впрочем, он не собирается этого делать.

«Люди спрашивают: почему бы вам просто не отойти от этого? Ответ состоит в том, что именно этого и противники смертной казни. Они считают, что если смогут унизить меня, я отступлю. Но я не позволю отклонить меня от пути, который считаю верным. Я не собираюсь идти на компромиссы», — заявил Фаулер.

Казнь Пайк — что известно

Верховный суд штата Теннесси (США) отказался остановить казнь 50-летней Кристи Пайк. Ее приговорили к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слэммер в Ноксвилле в 1995-м. Убитую девушку Пайк считала своей романтичной соперницей. К моменту преступления Кристи было 18 лет. С тех пор она провела в камере смертников около трех десятилетий.

Накануне казни Пайк заявила, что суд отнесся к ней слишком предвзято. Также она заявила, мол, хочет, чтобы смертельную инъекцию ей ввела женская команда.

Впрочем, осужденной удалось выжить: ее не взяли две дозы препарата. Это был пентобарбитал — сильный снотворный, который в больших дозах может быть смертельным. Его используют для эвтаназии в Штатах.

После инцидента Пайк был госпитализирован. Впоследствии ее выписали из больницы, и сейчас она продолжает восстанавливаться в тюрьме.

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