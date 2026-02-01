Смертельная инфекция на известном курорте: умерло четыре человека

Отдых на Кабо-Верде / © visualhunt.com/CarolineG2011

Во время посещения популярного курорта Кабо-Верде на островах в Атлантическом океане у побережья Западной Африки умерло четверо британских отдыхающих, которых поразила острая кишечная инфекция.

Об этом сообщает Daily Mail.

Жена одного из умерших, 55-летнего Марка Эшли из Бедфордшира, сказала, что ее семья находится в «полном шоке» после его внезапной смерти.

«Мы поехали в Кабо-Верде, надеясь на спокойный отдых, но Марк сильно заболел и так и не выздоровел», — сказала она.

Мужчина заболел только через три дня после начала отдыха и постоянно страдал от боли в желудке, диареи, рвоты, лихорадки и сильной вялости. Болезнь не прекратилась и после возвращения домой в Британии.

Он был доставлен в больницу 12 ноября 2025 года, где через несколько минут было объявлено о его смерти.

64-летняя Елена Уолш из Бирмингема сразу по прибытии заболела желудочной инфекцией, и боль была настолько невыносимой, что ее срочно доставили в больницу, где местные врачи подумали, что у нее аппендицит.

Ей сделали эпидуральную анестезию для обезболивания, но врачи попытались удалить здоровый орган. После первого разреза у госпожи Уолш случился сердечный приступ, и операция была прекращена. Она так и не пришла в сознание. Женщина умерла в августе 2025 года.

64-летняя Карен Пули из Глостершира тоже заболела вскоре после прибытия на курорт. Кроме расстройства желудка, женщина еще и получила перелом, поскользнувшись на мокром полу по дороге в туалет.

Ее доставили в местную клинику, где она продолжала страдать от диареи, рвоты и сильной боли из-за перелома бедренной кости.

16 октября 2025 года женщину доставили воздушным транспортом на Тенерифе для срочного лечения, но она умерла рано утром следующего дня.

В свидетельстве о смерти, выданном властями Кабо-Верде, в качестве причин смерти были указаны полиорганная недостаточность, сепсис, остановка сердечно-сосудистой системы и перелом левой ноги.

Еще одним умершим по этой же причине был неназванный 56-летний мужчина.

Родственники умерших подают иски о возмещении ущерба за телесные повреждения против туристической компании, у которой приобрели пакетные туры в Кабо-Верде.

