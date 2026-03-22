- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
Смертельная лавина в Италии: есть погибшие и раненые среди лыжников
В провинции Больцано на севере Италии сошла лавина: погибли два человека, еще пятеро получили травмы, среди них тяжело пострадавшие.
Об этом пишет Rai News
Инцидент произошел в долине Риданна на высоте около 2445 метров. По информации местных служб, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое с легкими повреждениями.
В момент схождения лавины на склоне находились около 25 лыжников. Большинство из них не пострадали — их лишь частично задело снежной массой.
К спасательной операции привлекли вертолеты, горные спасатели CNSAS, кинологические подразделения и местные экстренные службы. В настоящее время продолжаются работы на месте происшествия.
