Смертельная лавина в Италии: есть погибшие и раненые среди лыжников

В провинции Больцано на севере Италии сошла лавина: погибли два человека, еще пятеро получили травмы, среди них тяжело пострадавшие.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Лавина / © Associated Press

В провинции Больцано на севере Италии сошла лавина , в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

Об этом пишет Rai News

Инцидент произошел в долине Риданна на высоте около 2445 метров. По информации местных служб, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое с легкими повреждениями.

В момент схождения лавины на склоне находились около 25 лыжников. Большинство из них не пострадали — их лишь частично задело снежной массой.

К спасательной операции привлекли вертолеты, горные спасатели CNSAS, кинологические подразделения и местные экстренные службы. В настоящее время продолжаются работы на месте происшествия.

Напомним, что ранее в австрийских Альпах сошли смертельные лавины: по меньшей мере пять человек погибли

Среди погибших – иностранные туристы.

