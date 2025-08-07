Смертельная охота: буйвол затоптал миллионера

Буйвол / © Pixabay

Несчастный случай на охоте стоил жизни 52-летнему американскому миллионеру Эшеру Уоткинсу.

Об этом сообщает издание People.

Уоткинс любил охотиться на крупных зверей и заплатил почти 10 тысяч за поездку в южноафриканскую провинцию Лимпопо. Вместе с ним в Африку приехали мать, отчим и брат. Пока миллионер следил за добычей, они отдыхали на турбазе.

Воткинс хотел подстрелить крупного буйвола, весящего около 1,3 тонны. Он заметил человека, бросился на него со скоростью 55 километров в час и растоптал. Спасти миллионера не удалось.

