ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
522
Время на прочтение
1 мин

Смертельная охота: буйвол затоптал миллионера

Богач заплатил крупную сумму, чтобы устроить охоту, которая стала для него роковой.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Буйвол

Буйвол / © Pixabay

Несчастный случай на охоте стоил жизни 52-летнему американскому миллионеру Эшеру Уоткинсу.

Об этом сообщает издание People.

Уоткинс любил охотиться на крупных зверей и заплатил почти 10 тысяч за поездку в южноафриканскую провинцию Лимпопо. Вместе с ним в Африку приехали мать, отчим и брат. Пока миллионер следил за добычей, они отдыхали на турбазе.

Воткинс хотел подстрелить крупного буйвола, весящего около 1,3 тонны. Он заметил человека, бросился на него со скоростью 55 километров в час и растоптал. Спасти миллионера не удалось.

Напомним, в Таиланде хирурги спасли жизнь мужчины, которому медведь разорвал лицо. Животное с такой силой ударило его по лицу, что мужчину почти нельзя было узнать.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie