Смертельная схватка: в Индии мужчина загрыз змею, которая его укусила, и умер

Смертельная схватка: в Индии мужчина загрыз змею, которая его укусила, и умер

Пострадавший отказался обращаться к врачу.

В индийском штате Бихар умер мужчина, который загрыз ядовитую змею.

Об этом сообщает издание Times of India.

Также читайте В Ивано-Франковской области мальчика за ногу укусила змея

Змея укусила пьяного 65-летнего Раму Махт, когда тот сидел перед домом. Он решил отомстить обидчице, поймал ее и начал кусать в ответ, а после забросил на дерево.

Пока Махт грыз змею, она успела укусить его за лицо более 10 раз. Родственники уговаривали мужчину обратиться к врачу, но он отказался и ушел спать.

На следующий день его нашли мертвым.

Напомним, в Египте кобра выбралась из картонной коробки, которую водитель вез в багажнике микроавтобуса, и убила пять человек.

А мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.

Новости мира: в Австралии гигантская змея заблокировала движение на трассе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку