Смертельная схватка: в Индии мужчина загрыз змею, которая его укусила, и умер

Пострадавший отказался обращаться к врачу.
В индийском штате Бихар умер мужчина, который загрыз ядовитую змею.
Об этом сообщает издание Times of India.
Змея укусила пьяного 65-летнего Раму Махт, когда тот сидел перед домом. Он решил отомстить обидчице, поймал ее и начал кусать в ответ, а после забросил на дерево.
Пока Махт грыз змею, она успела укусить его за лицо более 10 раз. Родственники уговаривали мужчину обратиться к врачу, но он отказался и ушел спать.
На следующий день его нашли мертвым.
Напомним, в Египте кобра выбралась из картонной коробки, которую водитель вез в багажнике микроавтобуса, и убила пять человек.
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