Смертельная стрельба в Перми: 18-летнему нападающему грозит пожизненное заключение

Тимур Бекмансуров убил шесть человек.

Россиянину, который устроил стрельбу в Пермском университете , грозит пожизненное заключение.

Об этом заявили в Следственном комитете России, рассказали в ТСН.Ранок 21 сентября.

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Накануне 18-летний Тимур Бекмансуров убил шесть человек, а еще 24 ранил. Камера наблюдения зафиксировала, как он заходит в один из университетских корпусов, где проучился десять дней. Из ружья он выпустил три десятка патронов, а в одной из аудиторий добил раненого.

Спасаясь от стрельбы, испуганные студенты прыгали из окон. Во время перестрелки с полицией нападающего ранили. Сейчас он находится в критическом состоянии в реанимации.

Новости мира: россиянину, который устроил стрельбу в университете, грозит пожизненное заключение

Перед нападением в соцсети стрелок написал, что это не теракт, а он не принадлежит ни к одной секте. Мол, сверстников планировал убить, когда учился в школе. Именно тогда начал собирать деньги на ружье.

Напомним, 11 мая 2021 в столице республики Татарстан — в Казани в школе № 175 произошла стрельба, в которой погибли по меньшей мере девять учеников и две учительницы. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который закончил школу четыре года назад. Парня задержали правоохранители. На допросе Галявиев заявил, что чувствует себя богом и всех ненавидит. Сам стрелок признал свою вину.

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