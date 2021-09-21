Смертельная стрельба в Перми: 18-летнему нападающему грозит пожизненное заключение

Тимур Бекмансуров убил шесть человек.
Россиянину, который устроил стрельбу в Пермском университете , грозит пожизненное заключение.
Об этом заявили в Следственном комитете России, рассказали в ТСН.Ранок 21 сентября.
Накануне 18-летний Тимур Бекмансуров убил шесть человек, а еще 24 ранил. Камера наблюдения зафиксировала, как он заходит в один из университетских корпусов, где проучился десять дней. Из ружья он выпустил три десятка патронов, а в одной из аудиторий добил раненого.
Спасаясь от стрельбы, испуганные студенты прыгали из окон. Во время перестрелки с полицией нападающего ранили. Сейчас он находится в критическом состоянии в реанимации.
Перед нападением в соцсети стрелок написал, что это не теракт, а он не принадлежит ни к одной секте. Мол, сверстников планировал убить, когда учился в школе. Именно тогда начал собирать деньги на ружье.
Напомним, 11 мая 2021 в столице республики Татарстан — в Казани в школе № 175 произошла стрельба, в которой погибли по меньшей мере девять учеников и две учительницы. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который закончил школу четыре года назад. Парня задержали правоохранители. На допросе Галявиев заявил, что чувствует себя богом и всех ненавидит. Сам стрелок признал свою вину.