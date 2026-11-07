Смертельная стрельба в центре Кракова: появились подробности нападения, Туск назвал его терактом

Стрельба в Кракове / © из соцсетей

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Появились новые подробности кровавой стрельбы, произошедшей в центре польского города Кракова, где погибли пять человек, ещё более десятка получили ранения. Нападавший был вооружён карабином с оптическим прицелом.

Об этом сообщает Polsat News и другие польские СМИ.

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По словам очевидцев, нападавший, вероятно, использовал карабин Haenel CR или аналогичное оружие на базе платформы AR-15, оснащенное оптическим прицелом. На нём была камуфляжная форма польской армии, каска и бронежилет.

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Один из очевидцев рассказал Polsat News, что лицо стрелка было полностью скрыто.

«Он был в чем-то, я не знаю, был ли это шлем или какая-то маска, но его не было видно, не было видно его лица. Он, вероятно, был одет в темную одежду, очень темную», — рассказал свидетель.

Во время задержания один из полицейских вступил в схватку с преступником, рискуя собственной жизнью. По сообщениям СМИ, правоохранитель семь раз выстрелил в подозреваемого, остановив нападавшего. Его действия, как отмечается, помогли предотвратить ещё большее число жертв.

Стрелок получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. По данным польских СМИ, ему провели операцию, после которой он находится в стабильном состоянии.

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Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая подтвердила, что в результате трагедии погибли пять человек, а ещё несколько десятков получили ранения. Министр внутренних дел Марцин Кервинский отправился в Краков.

Воевода Малопольского воеводства Ян Кленчар впоследствии сообщил, что число жертв стрельбы возросло до шести. Он также сказал, что врачи борются за жизнь 12 раненых.

В Сети публикуют видео с места стрельбы, на которых пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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Туск назвал стрельбу «терактом»

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получает оперативную информацию о ситуации в Кракове от министра внутренних дел. Комментируя трагедию, глава правительства назвал её терактом и заявил, что полиция расследует все обстоятельства нападения.

«Министр внутренних дел держит меня в курсе ситуации в Кракове после трагической стрельбы», — написал Туск.

Как отреагировал Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий также отреагировал на события. В заявлении, опубликованном в социальной сети X, он отметил, что с большой тревогой следит за сообщениями о трагедии в центре Кракова, и выразил соболезнования семьям погибших.

«Мои мысли — с жертвами, пострадавшими и их семьями. Я остаюсь на связи с соответствующими службами и ожидаю полного выяснения обстоятельств этих драматических событий», — заявил Навроцкий.

По словам президента, в Краков также отправился глава Бюро национальной безопасности. Навроцкий подчеркнул, что безопасность поляков является абсолютным приоритетом.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства стрельбы и мотивы нападавшего.

Напомним, ранее польские спецслужбы задержали шестерых человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой и незаконной поставке материалов для производства вооружения в Россию.

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