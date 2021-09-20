Смертельная стрельба в университете Перми: все, что известно о кровавом событии и нападающем

Стрелок сейчас находится в больнице с огнестрельными ранениями, которые получил во время задержания.

В понедельник, 20 сентября, в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. В результате, по данным Следственного комитета России, погибли восемь человек, еще более двух десятков ранены. Однако, окончательные данные о жертвах и пострадавших уточняются.

ТСН.ua собрал все, что на данній момент известно о кровавом событии.

Что произошло и кто устроил стрельбу

По имеющимся данным СК РФ, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 8 человек погибли, 28 человек пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. При задержании из-за того, что нападающий оказал сопротивление, он был ранен.

Как сообщают СМИ и телеграм-каналы, в университет вошел парень в черном с гладкоствольным ружьем, который начал стрелять еще у входа, попав в припаркованные рядом автомобили. После чего он зашел в здание, где застрелил охранника, который пытался оказать сопротивление нападающему. Далее он уже продолжил стрельбу внутри. Как сообщают очевидцы, студенты прыгали прямо из окон второго этажа. Оставшиеся внутри говорили, что слышали очень много выстрелов — по меньщей мере три десятка. Администрация университета в соцсетях призвала преподавателей и студентов закрыться и барикадуватися в аудиториях.

По словам сотрудников частной охранной организации "Арсенал-Регион", которая занимается охраной университета, на входе стояли два охранника, которые сразу позвонили в экстренные службы ( "112" и "скорую") после атаки. Но там никто не брал трубки. Нападающий застрелил одного из них. Во время атаки были нажаты три тревожных кнопки: две в 11:31 и одна в 11:43 по местному времени.

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"У меня закончилась пара в 11:20 и мы спускались в лифте на первый этаж. Как только открылись двери лифта, в него забежали две девочки и началась стрельба. Мы резко их затащили в лифт, поехали наверх на пятый этаж, забаррикадировались и сидели в аудитории около часа", — рассказал 59.RU студент университета, который стал очевидцем событий.

Позже университет сообщил о ликвидации нападающего, однако позже удалил это сообщение, поскольку правоохранительные органы заявили, что задержали стрелка и ранили его, поскольку тот открыл по ним огонь. Позже выяснилось, что задержал и подстрелил нападающего сотрудник ДПС.

"Занимались оформлением ДТП, в кабинет резко забежал очевидец сообщил, что рядом с университетом стреляют. Мы с напарником выдвинулись проверять эту информацию. Напарник организовал эвакуацию. Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается. Крикнул ему "Бросай!", после чего он направил оружие на меня и сделал выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав я убрал ружье, патроны и нож в сторону. После чего начал оказывать ему медицинскую помощь", — рассказал младший лейтенант полиции Константин Калинин.

Как пишут СМИ, сейчас нападающий находится в больнице в реанимации. У него ранение живота и конечностей.

Что известно о стрелке

После сообщения о стрельбе, телеграм-каналы опубликовали фото предполагаемого стрелка, на котором он обмотан вокруг пояса патронами. Это 18-тилетний Тимур Бекмансуров. За полчаса до стрельбы в университете он написал в своей соцсети: это не теракт, он не является верующим или членом какой-либо экстремистской организации, планировал убить сверстников еще с десятого класса, собирал на это деньги. Просто потому, что так хотел. Пишет, что тщательно изучил территорию университета и собирается забрать с собой как можно больше людей. Чтобы получить охотничий билет и получить оружие — он смог пройти медицинскую экспертизу. Сначала собирался устроить стрельбу в родной школе — но передумал. Он рассчитывал, что полиция его застрелит.

Студенты, которые знали нападающего, характеризируют его как очень спокойного. По рассказу его друга, он всегда ходил на пары, поэтому сегодня, когда Тимур утром не пришел, все удивились. Бекмансуров отучидся в университете 10 дней.

В свою очередь в СК России лишь сообщили, что личность нападавшего установлена, однако больше подробностей не сообщили. В Росгвардии сообщили, что стрелок владел оружием легально. В марте он подал заявление на получение охотничьего ружья и прошел комиссию, в апреле прошел необходимое обучение, получил лицензию и купил ружье. В мае получил разрешение на хранение и ношение этого ружья, в июле тренировался на стрельбище. В августе Тимур купил патроны, соответствующее видео опубликувал телеграм-канал "Life Shot".

Что известно о погибших и пострадавших

Следственный комитет РФ официально сообщил о восьми погибших людях, однако в ведомстве отметили, что окончательно информация еще уточняется. Пропагандистське издание "РИА Новости" со ссылкой на Федеральное Министерство здравоохранения сообщает, что в результате стрельбы в Пермском университете погибли 8 человек, медицинская помощь оказывается 24 пострадавшим, у 19 из них — огнестрельные ранения. Среди жертв, по информации СМИ, охранник университета, котрый нажимал на тревожные кнопки, которые не сработали, звонил в экстренные службы, но там никто не брал трубку, и как следствие был застрелен.

Больше информации пока нет, однако некоторые телеграм-каналы уже начали публиковать предварительные списки погибших и пострадавших. Согласно этим спискам, большинство, судя по возрасту, это студенты.

Какая сейчас ситуация в городе и как отреагировало руководство страны

СМИ сообщают, что в городе ситуация напряженная. В полицию поступили еще несколько сообщений о стрельбе в других учебных заведениях и ТЦ, но это не подтвердилось. Между тем, людей призывают сдавать кровь для раненых, которые сейчас находятся в больнице.

Все учебные заведениях города сегодня прекратили работу, а с завтрашнего дня, 21 сентября, все вузы Перми переводят на дистанционное обучение.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путина проинформировали о стрельбе в Перми, он заявил, что глубоко сочувствует тем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.

Новости мира: в Перми неизвестный устроил стрельбу в университете

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