Смертельная вспышка Эболы набирает обороты: больницам уже не хватает тысяч мест

Эбола / © Associated Press

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Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго продолжает распространяться, создавая все большую нагрузку на систему здравоохранения.

По последним данным ВОЗ , количество подтвержденных случаев превысило 6,6 тысяч, а умерли более 3200 человек. Эпидемия охватила уже шесть провинций страны.

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Одной из главных проблем стал острый дефицит мест для лечения больных. В настоящее время в 59 медицинских учреждениях обустроено около 1400 коек, однако для борьбы со вспышкой необходимо еще около 1600 коек.

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Таким образом, общая потребность составляет около 3000 мест для пациентов с Эболой.

Не хватает и медицинского персонала. По оценкам ВОЗ, для работы с таким количеством пациентов необходимо около 9000 медработников — примерно на 5000 больше, чем сейчас.

Особенно сложная ситуация в отдельных лечебных центрах провинции Итури. Там загруженность некоторых заведений достигает 90–100%. ВОЗ отмечает, что с увеличением количества больных необходимо открывать центры ближе к общинам, где фиксируют новые случаи.

Нынешняя вспышка вызвана вирусом Эбола вида Бундибуджо. Для него нет одобренных специфических вакцин или методов лечения, хотя несколько препаратов и вакцин-кандидатов исследуют.

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ВОЗ также предупреждает, что борьбу с эпидемией осложняют нехватка финансирования, ограниченное количество международных гуманитарных организаций, нестабильная ситуация с безопасностью и сложный доступ к отдельным районам.

Напомним, ранее в штате Флорида фиксируют опасный рост случаев заболевания проказой — инфекционную болезнь старше 4 тысяч лет, которая без лечения может привести к необратимым последствиям.

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